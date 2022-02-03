В столетней барнаульской библиотеке «поселился» Гарри Поттер

В Барнауле завершилась модернизация детской библиотеки им. Крупской. Были обновлены входная зона и холл, большой зал для проведения массовых встреч, медиазал, книжные залы для школьников младших и средних классов, книгохранение, сообщает региональный минкульт.

Также здесь появилась лофт-зона для подростков, где они смогут свободно общаться в непринужденной обстановке в окружении книг.

Стену зала украшает изображение Гарри Поттера. Его вручную создал художник Николай Замятин.

«Из принципиально нового у нас появилась отдельная комната для подростков. Здесь можно играть в настольные игры, делать домашнее задание или просто удобно устроиться с книжкой. Еще одно новшество — книжный манеж для детей, которые еще не умеют ходить, появился в зале для детей младшего возраста. Теперь мамочки могут оставить малыша в безопасном месте и спокойно выбирать книги для старших детей», — рассказала директор библиотеки Людмила Санкина.

На проведение ремонтных работ, оснащение мебелью и оборудованием из краевого бюджета было потрачено почти 11 млн рублей.

«Мы очень хотели, чтобы самая детская из краевых библиотек тоже могла порадовать читателей и сотрудников новым пространством, мебелью, книгами. Опуская долгие речи про деньги, про торги, про квест „как сделать ремонт, если твоя библиотека находится в жилом доме, а здание — памятник“, <…> скажу, что ура — результат достигнут!», — сообщила министр культуры края Елена Безрукова в своем Instagram.

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской расположена в жилом доме 1955 года постройки. Капитального ремонта в помещениях библиотеки не было более 25 лет, косметического — более 10 лет. Сама же библиотека была основана больше 100 лет назад.

Напомним, что сейчас в крае модернизируют многие библиотеки. Так, в декабре прошлого года в Рубцовском районе появились модельная библиотека и 3D-кинозал.

В модельной библиотеке Веселоярского Дома культуры организовали выставочную, мультимедийную, коворкинг- и фотозоны, создали автоматизированные рабочие места для посетителей. Теперь пользователи могут читать книги с дополненной реальностью с планшета и прослушивать их в аудиоформате.

На работы было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета.