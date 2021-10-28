Пенсионера избили в библиотеке культурной столицы

В Санкт-Петербурге 70-летний пенсионер обратился в больницу из-за того, что его в библиотеке № 12 на проспекте Ветеранов избил другой посетитель, сообщает «Фонтанка».

Мужчина рассказал, что нападавший бил его ногами в ботинках. А после стопкой книг ударил по голове.

Предположительно, конфликт возник из-за бесплатных книг с полки для буккроссинга, пишет polit.ru.

Ранее в Российской государственной библиотеке (бывшей библиотеке имени Ленина) в центре Москвы возник конфликт между посетителем и охранником.

Пострадавшего госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова с травмами головы, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века.