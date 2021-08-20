В библиотеке имени Ленина охранник подрался с посетителем

28-летний представитель правопорядка библиотеки избил 19-летнего молодого человека, сообщает ТАСС.
Пострадавшего госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова с травмами головы, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века.
По данному факту проводится проверка, пишет bfm.ru.
Ранее в Кемеровской области гардеробщица и охранница побили плевавшегося семечками школьника. А в Хабаровске ученик и уборщица подрались из-за «сопли» — потасовка переросла в настоящую борьбу.