В библиотеке имени Ленина охранник подрался с посетителем

В Российской государственной библиотеке (бывшей библиотеке имени Ленина) в центре Москвы возник конфликт между посетителем и охранником.

28-летний представитель правопорядка библиотеки избил 19-летнего молодого человека, сообщает ТАСС.

Пострадавшего госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова с травмами головы, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века.

По данному факту проводится проверка, пишет bfm.ru.

Ранее в Кемеровской области гардеробщица и охранница побили плевавшегося семечками школьника. А в Хабаровске ученик и уборщица подрались из-за «сопли» — потасовка переросла в настоящую борьбу.