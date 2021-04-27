Гардеробщица и охранница побили плевавшегося семечками школьника. Возбудили дело

Конфликт, который учащиеся сняли на видео, произошел 26 апреля в кемеровской школе № 50. Информацию опубликовали в паблике «Инцидент Кузбасс».
По словам очевидцев, мальчик щелкал семечки и плевал шелуху на пол. Когда у него отобрали семечки, он попытался их вернуть.
На кадрах видно, как женщины пытаются вытолкнуть мальчика из помещения, но он упирается и пытается вернуть семечки. В итоге охранница дала ученику несколько подзатыльников.
«Сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица в ходе конфликта с учеником пятого класса несколько раз ударили его по голове. Возбуждено уголовное дело по признакам „умышленного причинение легкого вреда здоровью“», — рассказали в СК.
Следствию предстоит проверить доводы всех сторон и определить степень вреда, причиненного здоровью ребенка.
В соцсетях пришли к выводу, что мальчик невоспитанный, поскольку не уважает старших и поднимает на них руку. При этом согласились, что бить его тоже не вариант.
«Мальчик имеет право кидать что-то в человека. У детей сейчас много прав и нет обязанностей. А у педагогов, техничек и охранников сегодня прав вообще нет», — подчеркнули местные жители.
Ранее в Хабаровске ученик и уборщица подрались из-за «сопли» — потасовка переросла в настоящую борьбу.