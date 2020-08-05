Зона бедствия. В мощном взрыве в Бейруте появился «хабаровский след». Подробности

Накануне в складских помещениях порта Бейрута прогремел взрыв — по оценкам экспертов, его мощность составила 50 тонн в тротиловом эквиваленте.

Постоянно обновляются данные о погибших и раненых.

Погибли более 100 человек, ранены более четырех тысяч. Больницы столицы Ливана переполнены. Только в один из госпиталей меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу.

Что взорвалось

В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми, пишет ТАСС.

Контрабанда

Вместе с тем, как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, «сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения».

Владелец судна

Местные СМИ со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана сообщают, что взорвавшаяся селитра была выгружена с молдавского судна Rhosus в 2013 году. Оно следовало из Грузии в Африку и остановилось в Бейруте из-за технических неполадок.

Моряки утверждали, что фактическим владельцем судна был бизнесмен из Хабаровска.

Били тревогу

«Один из ливанских каналов, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщал, что национальная безопасность Ливана била тревогу о наличии опасных взрывчатых веществ в виде разновидности селитры на территории порта уже пять месяцев назад. Соответственно, данная ситуация курировалась спецслужбами, и даже предлагались варианты по перепродаже за ненадобностью в другие страны. Но, к сожалению, наличие этих веществ мы видим сегодня в действии», — рассказал корреспондент РИА Новости в Ливане Михаил Алаеддин.

Взрыв. Огонь СС0

Почему взорвалась селитра

Предполагается, что взрыв 2700 тонн селитры произошел в момент проведения сварочных работ, пишет bfm.ru. Впрочем, не исключено, что взрыв произошел из-за короткого замыкания в складе, где хранился опасный груз.

Дипмиссии и аэропорт

В результате взрыва получило повреждение здание посольства России в Бейруте. Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания, передает ТАСС. Пострадала одна сотрудница российской дипмиссии, ей оказана медицинская помощь. Консул Казахстана в Ливане получил незначительные ранения, здание дипмиссии повреждено.

Поврежден бейрутский международный аэропорт «Харири», находящийся в 10 км от эпицентра взрыва.

Слышно на Кипре

Звук взрыва в Бейруте услышали на расстоянии 250 километров в столице Кипра Никосии, сообщает РИА Новости.

Иорданские сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 4,5.

Траур

5 августа объявлен национальным днем траура.

Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Ливана соболезнования в связи со случившимся.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования народу Ливана.

«Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время», — написал глава государства.

Ночью небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, египетские пирамиды и еще несколько значимых зданий по всему миру подсветили цветами ливанского флага в знак солидарности.