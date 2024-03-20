Звезда сериала «Слово пацана» домогался официантки и искусал ее после отказа в близости

Как сообщает издание "Абзац", в сети появилась запись с ресторанной видеокамеры. На ней Кологривый ведет себя крайне любопытно.

В состоянии алкогольного опьянения он улегся к официантке на колени и стал склонять к сексу. Когда она отказала, он ее укусил за ногу, а затем стал заламывать руки и трогать за интимные места.

После этого он пошел к каким-то парням, стал бодать их головой и бить руками. В качестве кульминации Кологривый решил раздеться.



Издание отмечает, что после скандала ни актер, ни его представители не связывались с руководством ресторана и не приносили извинений. Дело дошло до полиции.

Ранее Кологривый пьяным пытался устроиться в барнаульский театр.

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