Звезду американского телешоу нашли мертвой на парковке торгового центра

Звезда американского телешоу "Экстремальное похудение" Бренди Мэллори внезапно умерла. Ей было 40 лет.

Как сообщает таблоид TMZ, смерть наступила от осложнений из-за ожирения. Тело нашли в автомобиле на парковке торгового центра. Скорую помощь вызвал прохожий, которому показалось, что женщина подозрительно долго не двигается.

Как выяснилось, она уже была мертва.

В распоряжении источника оказалось заключение судмедэксперта. В нем говорится, что у женщины был преддиабет и увеличенные показатели крови.

Также известно, что перед смертью Мэллори употребляла алкоголь и марихуану. Однако это никак не повлияло на ее смерть, уверены врачи.

В каком шоу снималась Мэллори

"Экстремальная потеря веса" - шоу на американском телеканале ABC, в котором люди за короткое время теряют десятки килограммов. С помощью него Мэллори похудела со 149 кг до 80 кг.

Ранее ученые выявили новые механизмы развития ожирения.