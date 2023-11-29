Как правильно выбрать и проверить качество муки

Выбирать муку непросто. В магазине её не пощупаешь, не разглядишь. Какая она там, в упаковке - белая или не очень, с комочками или без? Каждый раз как будто кота в мешке покупаешь...

Конечно, можно внимательно прочитать состав. Изучить срок годности: говорят же опытные хозяйки, что лучшая мука - та, которую сделали хотя бы месяц назад. Но по большому счёту эти два параметра удачной выпечки не гарантируют. Мука от одного и того же производителя, с одним и тем же названием может быть разной. На выходе качество будет зависеть и от того, как муку мололи, и от того, в чём перевозили, где хранили. В итоге кому-то достанется мука воздушная, рассыпчатая, а кому-то - с комочками. Разобраться, повезло в этот раз или нет, получится только дома. После того, как...

вскроете упаковку и внимательно посмотрите на её содержимое. Допускаются варианты от белого до кремового оттенков. Смешайте немного муки с водой и замесите небольшой комочек теста. Если он имеет серый цвет, мука несвежая;

понюхаете муку. Правильная мука пахнет бескрайними полями, вольным ветром и бездонным небом с перьями облаков. А неправильная - затхлым подвалом... Если такой запах есть, это указывает на картофельную болезнь - самую распространённую проблему хлебопекарной муки. Её причина - картофельная палочка. Она безопасна для человека, но портит вкус продукта и его внешний вид. Мякиш хлеба или выпечки из такой муки становится тёмным и вязким, неприятно пахнет;

потрогаете. На ощупь доброкачественная мука сухая и шелковистая. Она пристает к рукам, а если сжать её пальцами, мелодично похрустывает;

попробуете. По вкусу правильная мука почти пресная или слегка сладковатая. Просроченная - заметно горчит.

Мука. freepik.com/freepik

Существует пять сортов пшеничной муки

Крупчатка. Вырабатывается из особых сортов пшеницы, отличается крупным размером частиц. Богата клейковиной, подходит для выпечки куличей и сдобы.

Мука высшего сорта. Имеет самый тонкий помол и самый белый цвет. В ней очень низкий процент клейковины. Используется как загуститель в соусах, а также подходит для слоеного, песочного и дрожжевого теста. Идеальна для выпечки хлеба.

Мука первого сорта. По сравнению с мукой высшего сорта в ней больше сахаров и клетчатки. Подходит для несдобной выпечки - булок, пирогов, блинов. Изделия из неё дольше не черствеют.

Мука второго сорта. Содержит до 10% частиц зерновых оболочек. Подходит для выпечки столовых сортов хлеба и несдобных мучных изделий. Её нередко смешивают

с ржаной мукой.

Обойная мука. У неё самый крупный помол, и состоит она из всех частей зерна, именно поэтому её обычно называют цельнозерновой. При ожирении, диабете и заболеваниях сердца врачи советуют есть хлеб именно из такой муки.