23 июня
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Происшествия

Звук взрыва батискафа "Титан" зафиксировали ВМС США после пропажи судна

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" после его пропажи в Атлантическом океане. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Издание сообщает, что во время спасательной операции военные моряки начали прослушивать воды Атлантики в попытках обнаружить пропавший батискаф "Титан".

При анализе акустических данных ВМС США обнаружили звук, который напоминает шум при имплозии или взрыве в непосредственной близости от места, где работал батискаф.

Военные тут же передали эту информацию организаторам поисково-спасательной операции.

В связи с этим береговая охрана США сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб.

Ранее анализ обломков судна показал, что пассажирской капсуле был нанесен катастрофический ущерб. По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, судно раздавило под воздействием толщи воды.

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