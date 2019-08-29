Сколько можно ждать: где и как в Барнауле узнать свою очередь на жилье

Жилье для детей-сирот
Где узнать очередь: на официальном сайте, либо на личной консультации в региональном жилищном управлении.
На официальном сайте регионального жилищного управления в правом верхнем углу есть кнопка «Узнать свою реестровую запись в списке». В специальной форме обращения надо указать свое имя, фамилию и номер приказа, который выдается после регистрации документов.
«Специалисты не проводят консультаций по телефону для безопасности данных клиента. Можно прийти на личный прием в РЖУ, который проходит по вторникам и четвергам с 9:00 до 16:00 по адресу ул. Крупская, 101», — отметили в пресс-службе регионального минстроя.
Жилье для инвалидов, вынужденных переселенцев и пострадавших на Чернобыльской АЭС
Где узнать очередь: на официальном сайте, либо на личной консультации в министерстве социальной защиты Алтайского края.
На сайте министерства социальной защиты Алтайского края в разделе «Документы» есть кнопка — «Сведения о получении сертификатов». Там опубликованы нормативные документы: сведения о гражданах, включенных в очередь на получение социальных выплат для приобретения жилья.
«Информацию об очереди можно получить и лично в комнате приема граждан на ул. Партизанской, 69, с 09:00 до 17:00», — отметили в пресс-службе минсоцзащиты.
Жилье для малоимущих
Где узнать очередь: через Многофункциональный центр Алтайского края.
Заявление на получение муниципального жилья принимаются от малоимущих граждан, у которых площадь жилого помещения менее 12 кв. метров на одного члена семьи. При этом общий доход должен быть менее прожиточного минимума, а имущества — не более чем на 71 814,6 рублей в расчете на каждого члена семьи.
С заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении следует обратиться в Многофункциональный центр Алтайского края.
«Узнать свою очередь можно только в индивидуальном порядке. В МФЦ есть специальная форма бланка, надо заполнить ее. А специалисты уже сообщат номер», — рассказали в комитете ЖКХ Барнаула.
Жилье для молодых семей
Где узнать очередь: на сайте госуслуг «Электронный Барнаул».
В большей степени, программа направлена на молодые семьи с детьми, которые оформили брак недавно. Но она поддерживает неполные семьи или при погашении ипотечного кредита при покупке жилья.
На сайте госуслуг «Электронный Барнаул» в разделе «Полезные ресурсы», есть зеленая кнопка — «Узнать очередь по программе «Обеспечение жильем молодых семей».
Софья Житина