В Барнауле по рекордной цене продали под застройку мини-квартал за «Лентой»

Компания «Адалин-Строй» выиграла аукцион на застройку барнаульского квартала 2037, расположенного на Павловском тракте. Застройщик готова заплатить за землю 150 млн рублей, то есть по 26,7 млн за гектар — это новый рекорд для Барнаула. Директор компании Игорь Дублей рассказал altapress.ru о планах на новый проект.

За право застраивать участок вдоль Павловского тракта около «старой» «Ленты» «Адалин-Строй» боролся с ИСК «Союз». Компании десять раз повышали стоимость лота и в результате квартал 2037 ушел за 150 млн рублей. То есть, каждый гектар обошелся застройщику в 26,7 млн рублей. Это своеобразный рекорд для Барнаула.

До сих пор землю дороже всего скупал Владимир Отмашкин, собственник ИСК «Союз». Летом прошлого года он приобрел квартал 2038 (сосед квартала 2027) за 222 млн рублей, заплатив за каждый га 24,6 млн.

Что построят около «Ленты»

«Адалин-Строй» получил участок площадью 5,6 га для строительства многоэтажных жилых домов, паркинга, здания детского сада. Компания пока не готова сформулировать свои планы на проект. Один из ее собственников Игорь Дублей пояснил, что предстоит более детально изучить особенности участка и подготовить проект, который отвечает требованиям аукциона и спросу покупателей.

Игорь Дублей , руководитель компании «Адалин-Строй». Анна Зайкова

Игорь Дублей,

директор компании «Адалин-Строй»:

Параметры проекта будут ясны примерно через полгода. Сейчас могу только сказать, что это будет что-то похожее на ЖК «Марс» по своей комплектации, организации пространства, уровню комфорта. Например, там могут появиться закрытые дворы.

Зачем компании этот участок?

Победа в аукционе означает, что собственники «Адалин-Строя» Рихард Фаллер, Игорь Дублей и Сергей Немчинов сместили свои интересы с центра Барнаула на окраины, а также выросли из точечного застройщика в квартального.

«Это очередной шаг в развитии компании. Мы были вынуждены идти на этот аукцион, так как в 2019 году заканчиваем строительство трех многоэтажных домов и ресурсы нужно перекинуть на новые объекты», — уточняет Дублей.

Сейчас компания «Адалин-Строй» возводит в новостройках ЖК «Марс» и дом-свечку One loft. В центре застройщик в 2018 году заложил только одну многоэтажку — последний этап строительства ЖК «Большая медведица».

Что это значит?

Ряд крупных строительных компаний Барнаула, которые традиционно работали в центре города, все чаще подбирают участки в других районах города. Это связано с тем, что пока в старой части города для них сложились неблагоприятные бизнес-условия: стоимость земли дотягивается до 2 млн рублей за сотку, а обновленные нормативы градостроительства требуют приобретать все большие участки под многоэтажки. Поэтому проекты становятся нерентабельными, говорят строители.

Каким будет ЖК «Марс» компании «АдалинСтрой». Анна Зайкова

Однако в ближайшие 5−10 лет ситуация будет меняться. На окраинах города осталось слишком мало земли под квартальную застройку. Большую часть кварталов уже разыграли и победители намерены застраивать их самостоятельно. Остальным придется приспосабливаться к новым обстоятельствам — работать на ранее застроенных территориях.

Для этого администрация города и в целом государство создает специальные условия. Например, в Барнауле меняется генеральный план развития города, который планирует новое строительство на месте ветхого и аварийного жилья. Уже известно, что в первую очередь строителей направят на Поток и улицу Советская Армия.