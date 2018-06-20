Эффект Отмашкина: "Союз" опять дорого купил квартал под жилье в Барнауле

По данным источников сайта altapress.ru, в аукционе участвовали четыре компании: "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "СибКомИнвест" (структура "Барнаульской сетевой компании"). Под конец торгов за лот бились ИСК "Союз" и ИСК "Алгоритм". Со стартовых 95,7 млн рублей за 9 га земли застройщики подняли цену до 222 млн рублей. Победил "Союз".

Новый участок обошелся Отмашкину баснословно дорого по меркам Барнаула. Он заплатил за каждый гектар 24,6 млн рублей и еще по условиям аукциона должен построить детский сад. До сих пор дороже всех землю в аренду с аукциона брал тоже "Союз": в 2015 году за 280 млн рублей квартал 2010 ("Времена года"). Тогда гектар обошелся в 14 млн рублей.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК "Союз":

— Да, цена за участок серьезная, но для нас не страшная. Ведь мы говорим в итоге о себестоимости строительства. Она нас устраивает.

На чем экономия?

Напомним, что накануне "Союз" презентовал обновленную линию по выпуску ЖБИ-изделий на своем заводе (БКЖБИ2). Немецкое оборудование позволяет добиваться гладкой поверхности плит. Благодаря этому застройщик будет экономить на отделочниках: обои можно клеить на стены без спецподговтоки.

"Отделочник понадобятся только для того, чтобы облагородить швы и стыки между плитами", — рассказывал Отмашкин на презентации завода.

Еще оборудование проще перестраивать в зависимости от задач застройщика, например, под новую серию домов, в том числе планировку квартир. Это также позволяет снижать себестоимость строительства и в итоге управлять ценой квадратного метра жилья.

Что это значит?

Победа ИСК "Союз" на торгах за квартал 2038 говорит о том, что застройщик обеспечил себя работой на ближайшие пять лет (по условиям аукциона,построить жилье там должны именно через пять лет). Компания сохраняет свой статус квартального застройщика. В этом же формате работает "Жилищная инициатива", которая в прошлом году приобрела соседний квартал 2032. Остальные застройщики Барнаула развивают точечное строительство или возводят жилые комплексы из нескольких домов.

Что там построят?

Победитель аукциона пока не готов говорить о том, какое именно жилье появится вдоль Павловского тракта рядом со "старой" "Лентой". "Мы только готовимся приступить к проектированию, — пояснил он altapress.ru. — Но небоскребов точно не будет".