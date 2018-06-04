Мэрия хочет дорого продать один из последних кварталов под застройку в Барнауле

Что будут разыгрывать

Квартал 2038 расположен вдоль Павловского тракта и ограничен улицами Солнечная поляна, С. Ускова и Жасминная. На нем уже расположен торговый дом "Аксиома".

Мэрия планирует заключить договоры аренды и комплексного освоения земельного участка на 5 лет. Последнее обяжет арендатора построить жилые дома и социальные объекты к середине 2023 года. В их число входит детский сад на 330 мест, инженерная и дорожная инфраструктура. Все это исполнитель должен будет безвозмездно передать в муниципалитет.

Пока неизвестно, какое жилье будет в новом квартале. В условиях аукциона сказано, что высота домов может достигать 75 метров, что соответствует высоте 25-этажек. Узнать, что именно будет на новой площадке, можно будет после утверждения проекта планировки. Подготовить его обязана компания, которая победит в аукционе.

Цены растут

По условиям аукциона, первоначальная цена за 9,3 га земли квартала 2038 составляет 95,7 млн рублей. Это 10,2 млн за каждый га. Шаг аукциона — более 2 млн. рублей.

Таким образом гектар земли обойдется победителю дороже, чем в недавно разыгранном квартале 2032. В конце 2018 года его приобрел Юрий Гатилов, владелец компании "Жилищная инициатива". За гектар он отдал 6,7 млн рублей (всего продано 19,5 га за 131 млн рублей).

Ранее "Барнаулкапстрой" забрал 18,5 га квартала 2033 за 119 млн рублей. То есть, за каждый га заплатили 6,4 млн рублей.

Почему это важно для города

В конце года в Барнауле хотят принять генеральный план развития города до 2036 года. В нем разработчик отказывается от разрастания жилого массива в сторону Павловска.

Квартал 2038 — одна из последних территорий, пригодная к комплексному освоению. Строители ценят такой подход к работе, потому что им не нужно сносить ветхое жилье или выкупать объекты у частника. Также это позволяет разработать грамотные проект планировки будущего жилого массива, предусмотреть социальные объекты.

14 июня комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула завершает принимать заявки от желающих взять в аренду квартал 2038 и сможет подвести предварительные итоги — понять, есть ли реальные желающие забрать лот. Кроме этого участка мэрия готовит к аукциону соседний квартал 2037 (на нем расположен "Ауди-Центр").

Еще в северо-западном микрорайоне вакантным остается квартал 2036, который граничит с поселком Солнечная поляна. А на соседнем 2035 решено разбить тематический парк со спортивными сооружениями и классической парковой зоной. Также в этом году продолжается строительство жилья в квартале 2033 и начнется в 2032. Оба участка примыкают к улице Энтузиастов.