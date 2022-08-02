Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг надежности «Росгосстраха»

Агентство отмечает, что «Росгосстрах» является крупным страховщиком федерального масштаба, занимающим высокие рыночные позиции. Положительную оценку аналитиков получила высокая диверсификация бизнеса страховой компании как по направлениям, так и по географии деятельности. В первом полугодии основными видами страхования для «Росгосстраха» являются ОСАГО (24,6% собранной премии), ДМС (20,9%), страхование имущества граждан (17,1%).
Агентство положительно отмечает и то, что каналы распространения страховых продуктов и клиентская база высоко диверсифицированы: на ключевой для компании агентский канал приходится 35,1% сборов за первое полугодие, а доля 5 крупнейших клиентов во взносах страховщика в прошлом году составила только 2,8%.
Качество активов «Росгосстраха» аналитики оценивают как высокое. «Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами „Эксперт РА“ уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств
«Подтверждение агентством „Эксперт РА“ нашего высокого рейтинга является еще одним свидетельством правильности выбранной нами стратегии развития компании, — прокомментировал Генеральный директор ПАО СК „Росгосстрах“ Максим Шепелев. — Нашими ключевыми целями остается повышение рентабельности всех подразделений и развитие добровольных видов страхования — жилья и домашнего имущества физических лиц, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, имущественного страхования и страхования ответственности компаний и предприятий. Рассчитываем, что ставка на эти виды позволит нам в этом очень непростом году преодолеть негативное влияние от возросшей убыточности в моторном страховании».