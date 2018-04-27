Недвижимость

Зачем во дворе барнаульского дома возвели стеклянную пирамиду

Сегодня, 15:37.
Недвижимость

Стеклянная пирамида, которая заметна во дворе барнаульского жилого дома "Плаза", — это задумка архитектора. О том, какую задачу она выполняет и о других "фишках" этого дома, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, рассказали представители госинспекции и компании-застройщика.

Пирамида во внутреннем дворе предназначена для освещения парковки.
Пирамида во внутреннем дворе предназначена для освещения парковки. Фото : Altapress.ru.
Краткое содержание

Естественное освещение

Во внутренний двор этого дома на 486 квартир (ул. Никитина, 107) корреспондент altapress.ru попал вместе с представителями краевой госинспекции. Пирамида из стекла — практически в центре дворика. Это задумка архитектора дома Владимира Золотова, рассказал представитель компании-застройщика Владимир Бойченко.

Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:

— Она дает свет для парковочной зоны, которая находится под землей. Можно ее определенную часть уже не освещать фонарями, а обеспечить естественное освещение.

Сооружение сделано из закаленного стекла, говорит Владимир Бойченко. Его заказали на одном из российских предприятий и ждали два месяца. Вокруг пирамиды уже есть детская площадка — качели, горки и все прочее. Расположены они, правда, прямо на асфальте. Как будет в дальнейшем, пока неясно.

Без порогов

Территория, прилегающая к этому дому, доступна для маломобильных групп населения — она выполнена "либо без порогов, либо они уменьшены", продолжает Иван Жданов.

Владимир Бойченко (слева) и Иван Жданов. Фото: altapress.ru.
Владимир Бойченко (слева) и Иван Жданов. Фото: altapress.ru.

Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:

— В подъезды же маломобильные граждане могут попасть посредством пандусов или с помощью электрических подъемников — их у этого дома два.

Владимир Бойченко, представитель компании-застройщика "Строй-Инвест", говорит, что электроподъемники установили там, где нельзя технически сделать пандусы. Делает такие подъемные платформы для инвалидов российский производитель — правда, Бойченко затруднился сказать, какой именно (на подъемниках указан брянский центр реабилитационной техники). А на вопрос, будут ли они востребованы, он ответить затруднился.

На крыше — зимние сады

На крыше дома предусмотрена эксплуатационная кровля, в будущем там, возможно, организуют какие-то помещения, рассказал Иван Жданов. На сайте компании-застройщика пишут, что кровлю используют для размещения зимних садов, спортивных площадок и смотровых террас.

Но, по данным altapress.ru, окончательное решение о том, что будет на крыше, пока не приятно — среди жильцов сейчас как раз сейчас проводится опрос, что бы они хотели там видеть.

Пожарная безопасность

По словам Ивана Жданова, жилая часть связана с парковочными местами лифтом. Вентиляция в местах парковки реагирует на датчики загазованности воздуха — иначе говоря, при увеличении загазованности воздухообмен увеличивается.

Кроме того, проектом предусмотрена пожарная сигнализация, дымоудаление и пожаротушение. Дом относится к высокому классу энергоэффективности — но по этому параметру ему не уступают остальные новостройки.

Жилой дом "Плаза" на ул. Никитина, 107 в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Жилой дом "Плаза" на ул. Никитина, 107 в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Почему дом еще не сдали

Дом еще не сдан в эксплуатацию. По словам Ивана Жданова, он находится в высокой степени готовности, но часть работ не завершены. Кроме того, полный пакет исполнительной документации в госстройнадзор еще не представлен.

Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:

— По заверению застройщика, в ближайшее время все замечания будут устранены. И тогда будет возможна выдача заключения соответствия объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

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