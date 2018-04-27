Зачем во дворе барнаульского дома возвели стеклянную пирамиду

Стеклянная пирамида, которая заметна во дворе барнаульского жилого дома "Плаза", — это задумка архитектора. О том, какую задачу она выполняет и о других "фишках" этого дома, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, рассказали представители госинспекции и компании-застройщика.
Естественное освещение
Во внутренний двор этого дома на 486 квартир (ул. Никитина, 107) корреспондент altapress.ru попал вместе с представителями краевой госинспекции. Пирамида из стекла — практически в центре дворика. Это задумка архитектора дома Владимира Золотова, рассказал представитель компании-застройщика Владимир Бойченко.
Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:
— Она дает свет для парковочной зоны, которая находится под землей. Можно ее определенную часть уже не освещать фонарями, а обеспечить естественное освещение.
Сооружение сделано из закаленного стекла, говорит Владимир Бойченко. Его заказали на одном из российских предприятий и ждали два месяца. Вокруг пирамиды уже есть детская площадка — качели, горки и все прочее. Расположены они, правда, прямо на асфальте. Как будет в дальнейшем, пока неясно.
Без порогов
Территория, прилегающая к этому дому, доступна для маломобильных групп населения — она выполнена "либо без порогов, либо они уменьшены", продолжает Иван Жданов.
Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:
— В подъезды же маломобильные граждане могут попасть посредством пандусов или с помощью электрических подъемников — их у этого дома два.
Владимир Бойченко, представитель компании-застройщика "Строй-Инвест", говорит, что электроподъемники установили там, где нельзя технически сделать пандусы. Делает такие подъемные платформы для инвалидов российский производитель — правда, Бойченко затруднился сказать, какой именно (на подъемниках указан брянский центр реабилитационной техники). А на вопрос, будут ли они востребованы, он ответить затруднился.
На крыше — зимние сады
На крыше дома предусмотрена эксплуатационная кровля, в будущем там, возможно, организуют какие-то помещения, рассказал Иван Жданов. На сайте компании-застройщика пишут, что кровлю используют для размещения зимних садов, спортивных площадок и смотровых террас.
Но, по данным altapress.ru, окончательное решение о том, что будет на крыше, пока не приятно — среди жильцов сейчас как раз сейчас проводится опрос, что бы они хотели там видеть.
Пожарная безопасность
По словам Ивана Жданова, жилая часть связана с парковочными местами лифтом. Вентиляция в местах парковки реагирует на датчики загазованности воздуха — иначе говоря, при увеличении загазованности воздухообмен увеличивается.
Кроме того, проектом предусмотрена пожарная сигнализация, дымоудаление и пожаротушение. Дом относится к высокому классу энергоэффективности — но по этому параметру ему не уступают остальные новостройки.
Почему дом еще не сдали
Дом еще не сдан в эксплуатацию. По словам Ивана Жданова, он находится в высокой степени готовности, но часть работ не завершены. Кроме того, полный пакет исполнительной документации в госстройнадзор еще не представлен.
Иван Жданов,
начальник отдела госстройнадзора по Барнаулу краевой госинпекции:
— По заверению застройщика, в ближайшее время все замечания будут устранены. И тогда будет возможна выдача заключения соответствия объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.