Алтайская ипотечная «поправка Дьякова» для многодетных семей внесена в Госдуму

Депутатами Даниилом Бессарабовым, Антоном Гетта и Ольгой Павловой был официально внесен в Государственную Думу законопроект, который позволит компенсировать многодетным семьям 450 тыс. рублей ипотечных кредитов на индивидуальное строительство.

На госпомощь могут претендовать родители, у которых после 1 января 2019 года появился третий и последующий ребенок. Документ находится в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству (закон № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)») финансовая помощь оказывается родителям, взявшим ипотеку на покупку готового жилья или на долевое строительство.

В случае внесения поправки поддержку получат и семьи, решившиеся на возведение собственного дома.

Даниил Бессарабов,

депутат ГД РФ:

В Алтайском крае порядка 46% всего населения региона живет в деревнях и селах. Инициатива, предусматривающая компенсацию в размере 450 тыс. рублей, станет для них серьезной поддержкой.

Даниил Бессарабов. Олег Богданов , altapress.ru

Важно отметить, что согласно закону № 157-ФЗ меры государственной помощи распространяются на погашение ипотеки на покупку земли под индивидуальное строительство, но не на само возведение дома.

На парадокс обратил внимание Павел Дьяков, о чем altapress.ru уже рассказывал в начале августа. Именно многодетный отец пришел к Даниилу Бессарабову за помощью в решении важного в масштабах целой страны вопроса.

На момент публикации комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности уже поддержала инициативу о расширении программы господдержки многодетных семей на ипотечные кредиты под строительство жилья. Но с учетом замечаний.

На сегодняшний день документ прошел один из сложных этапов «нулевого чтения» и готов к рассмотрению в парламенте.

Павел Дьяков. Из архива семьи Дьяковых

Даниил Бессарабов,

депутат ГД РФ:

Уверен, это будет способствовать не только улучшению жилищных условий молодым родителям и укреплению института семьи, но и послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России.

Разработчикам удалось заручится поддержкой большинства задействованных сторон. В первую очередь было получено официальное заключение Правительства, а значит будет и дополнительное финансирование.