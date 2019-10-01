Алтайская кадастровая палата разъяснила запрет хостелов в жилых домах

С 1 октября в России вступает в силу закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах. Эксперты Кадастровой палаты разъяснили действие нового закона и рассказали, как проверить назначение помещения.

Дело в том, что до введения этого закона не существовало нормативных актов, ограничивающих оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Квартиры использовались для размещения хостелов — небольших гостиниц, похожих на общежития.

Данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц, а просто ограничивает их расположение. Теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения.

С 1 октября хостелы должны иметь отдельный вход, звукоизоляцию, сигнализацию, сейфы, а также соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними только аналогичные нежилые помещения.

Владельцы хостелов должны перевести помещения из жилого фонда в нежилой и по новым правилам его оборудовать. Сначала собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов соседей в подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.

«Нововведения, прежде всего, направлены на защиту тех собственников, которые приобретали квартиры, соседствующие с жилыми помещениями. При этом собственники не рассчитывали, что через некоторое время будут соседствовать с офисом или мастерской», — отметил директор кадастровой палаты по Алтайскому краю Дмитрий Комиссаров.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на гостиницы в России и снижение спроса на услуги туроператоров из-за закрытия хостелов в жилых домах.