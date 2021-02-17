Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Алтайские бизнесмены могут получить льготы на стройку отелей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей. Льготный заем доступен организациям, у которых нет долгов по зарплатам перед работниками, просроченных налоговых платежей и процедуры банкротства.

Экскурсия в горнолыжный гластер "Белокуриха-2 Горная".
Экскурсия в горнолыжный гластер "Белокуриха-2 Горная".
Дарья Зыкова, ИД "Алтапресс"

Предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, могут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых, отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Срок действия кредитного договора — до 15 лет включительно.

Деньги можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц (категории не менее 3 звезды) площадью не менее 5 тыс. кв. ме или с фондом от 120 номеров.

Можно инвестировать и в многофункциональные комплексы с номерным фондом площадью не менее 10% от общей, а также в развлекательные или спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горнолыжные трассы и так далее.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе построят пятизвездочный отель. Проект гостиницы уже разрабатывается. Предположительно, она появится рядом с санаторием «Белокуриха».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость