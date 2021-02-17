Алтайские бизнесмены могут получить льготы на стройку отелей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей. Льготный заем доступен организациям, у которых нет долгов по зарплатам перед работниками, просроченных налоговых платежей и процедуры банкротства.

Предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, могут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых, отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Срок действия кредитного договора — до 15 лет включительно.

Деньги можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц (категории не менее 3 звезды) площадью не менее 5 тыс. кв. ме или с фондом от 120 номеров.

Можно инвестировать и в многофункциональные комплексы с номерным фондом площадью не менее 10% от общей, а также в развлекательные или спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горнолыжные трассы и так далее.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе построят пятизвездочный отель. Проект гостиницы уже разрабатывается. Предположительно, она появится рядом с санаторием «Белокуриха».