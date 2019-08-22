«Стоим же!»: алтайские власти придумывают, как заманить строителей на соцобъекты

В ближайшее время власти Алтайского края готовы пересчитать сметы и платить аванс застройщикам, лишь бы они соглашались возводить соцобъекты. Те до принятия изменений напрочь отказываются выходить на аукционы, говорят, что «это смерть», и грозят пойти в суд. А жители рискуют остаться без новых школ и детсадов.

Сразу на двух крупных совещаниях 21 августа чиновники и строители обсудили тему низкой цены, по которой предлагается возводить социальные объекты: школы, детсады, больницы и т. д. Об этом говорили на заседании правительства края и на круглом столе «Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства».

«Поймите наш крик»: почему срываются торги

За последнее время в крае уже сорвались два аукциона на строительство школы в Новоалтайске. С большим скрипом шли торги на пристройку к школе в Барнауле.

Сергей Демин,

заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям:

На сегодня у нас в проработке еще 4 детских сада. Мы уже три комплекта документов отправили на госэкспертизу. Надеюсь, в октябре мы выйдем на конкурсы. Но если не изменится ситуация с ценообразованием, мы опять не сможем никого привлечь на эти конкурсы.

Строительство школы в квартале 2008. 4 мая 2018 года. Татьяна Кузьмина

Как уже рассказывал altapress.ru, проблема возникла из-за того, что изменился порядок определения сметы проектов. Раньше учитывалась территориальные специфика и расценки, а с начала этого года расчет ведется по индексам, которые «спускает» федеральное правительство. В итоге цены упали ниже себестоимости реального строительства.

Андрей Калашников,

заместитель директора СРО «Алтайские строители»:

Смета детсада на 320 мест по новым расчетам составляет 162 млн рублей, а по территориальным — 190 млн. Индексы в Алтайском крае — одни из самых низких в стране.

Детский сад на С. Ускова , 38. Конец июля 2019 года. skyscrapercity.com

По словам гендиректора «Жилищной инициативы» Юрия Гатилова, детсад в квартале 2023 выставили за 212 млн рублей.

Юрий Гатилов,

генеральный директор «Жилищной инициативы»:

Мы разобрали расценки, у нас зарплата строителей получилась ниже прожиточного минимума. Мы будем подавать в суд на Госэкпертизу и администрацию города: как вы имели право пропустить такую документацию к аукциону?!

По словам министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева, отказ от участия девелоперов в торгах без изменения правил можно прогнозировать и дальше. А тем временем уже запланированы более 20 школ и детсадов.

Его слова подтвердил Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей края:

«Поймите наш крик: это просто смерть — работа на соцобъектах. Надо оценить проблему и принять меры, а то потом поздно будет».

Детский сад ( визуализация). Источник: компания «Жилищная инициатива»

Как власти хотят исправить ситуацию?

1. Повысить сметы

Алтайский край, по словам Гилева, вошел в число 12 регионов, которые не согласились с федеральными индексами и чьи «расчеты и предложения взяты в работу федеральным минстроем».

Алтайские власти, сказал Гилев, обосновали рост сметной стоимости на 17%. «Это то, чего реально не хватает. Это обоснованные цифры», — добавил министр.

Его заместитель Игорь Спивак уточнил, что речь идет о росте на 15−18% в зависимости от категории объектов.

Эти цифры, по словам Спивака, уже оценила Главгосэкспертиза — вопросов не возникло. Предварительно, говорит чиновник, в Главгосэкпертизе заверили, что индексы по Алтайскому краю будут увеличены уже с 1 октября.

Александр Мишустин выразил сомнение. По его мнению, даже если цифры согласуют, новый расчет внедрят не раньше ноября. А по словам Калашникова, и вовсе в лучшем случае со следующего года.

Андрей Калашников,

заместитель директора СРО «Алтайские строители»:

По нашей информации, это будет не ранее января. Вопрос еще: насколько индексы возрастут? Надежда, конечно, есть. Но сомнения остаются.

Строителей также волнует: будут ли в случае пересмотра смет пересчитаны те контракты, которые уже разыграны по цене ниже себестоимости?

Деньги. Недвижимость. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

2. Авансировать строительство

Власти готовят поправки в постановление правительства края № 530, чтобы предусмотреть авансирование строительства соцобъектов. Это тоже должно стимулировать бизнес участвовать в торгах, считает Гилев, особенно в сельской местности.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

Я считаю, необходимо предусматривать авансирование. Мы ведем работу со строительным сообществом, проговариваем, какие еще могут быть факторы, чтобы они соглашались работать в негородской зоне. В городе развиваются микрорайоны, и тот же Гатилов будет возводить школу, потому что сам заинтересован. А условная Ларичиха ему с точки зрения увеличения стоимости квадратного метра, конечно, не интересна.

Губернатор Виктор Томенко, которому докладывал это Гилев, потребовал не просто излагать суть, а назвать конкретный срок, к которому документ должен быть принят.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Стоим же. Из-за низких расценок стоим. Застройщикам лучше ничего не делать, чем делать себе в убыток.

Иван Гилев предложил дату 26 августа.