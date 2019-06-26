«Чудовищные вещи!»: алтайские строители предрекают, что возводить соцобъекты в крае скоро будет некому

«Это как строить современный автомобиль по цене деревянной телеги!» — именно так алтайские застройщики оценивают ту стоимость, по которой им предлагают возводить в Алтайском крае школы, детсады и другие соцобъекты по госзаказу. Они предрекают: регион рискует не найти добросовестных подрядчиков на будущие госстройки.

«Доходит до абсурда»: чем недовольны строители

Застройщики неоднократно заявляли о том, что возведение соцобъектов накладно для подрядчиков. Но до лета прошлого года в Алтайском крае действовал Порядок, который определял сметную стоимость строительства объектов за бюджетные деньги. И он учитывал региональную специфику и расценки. Но в июле прошлого года региональный минстрой его отменил.

Как рассказали altapress.ru участники рынка, причина отмены была юридическая: прокуратура сделала ведомству замечание, что этот документ должным образом не опубликован. И порядок отменили вовсе.

Это привело к тому, что смету на возведение соцобъектов стали считать по федеральным показателям, а они на 15−20% ниже сложившихся в регионе. Цена, которую стали предлагать на торгах, оказалась по ряду позиций ниже себестоимости, рассказала Зинаида Герасимович, президент ассоциации СРО «Алтайские строители».

Строительство школы в квартале 2006а. 4 мая 2018 года. Татьяна Кузьмина

Союз строителей Алтайского края на днях распространил эмоциональное письмо по этому поводу.

Из письма Союза строителей Алтайского края: Строителей вот уже который год заставляют возводить государственные, региональные и муниципальные объекты по ценам, которых уже давно нет. Больницы, школы, детские сады, дороги, мосты убыточны для подрядчиков.

Союз приводит пример строительства детсада в квартале «Лазурный». Его возводит компания «Жилищная инициатива». Ее гендиректор Юрий Гатилов приводит примеры ценообразования. В проекте запланирована облицовка фасада керамогранитом на сумму 977 тыс. рублей, в реальности это обойдется в 1,8 млн. Оплата труда рабочих, возводящих сложную многоскатную кровлю, составит 2,6 млн рублей, но в смете на эти работы предусмотрено 285 тыс. рублей. На земельные работы в смете заложено на 1 млн рублей меньше, чем в действительности.

Из письма Союза строителей Алтайского края: Доходит до абсурда. К примеру, щебень на карьере у производителя стоит 250−300 рублей за тонну. С доставкой до объекта выходит уже 700−1000 рублей. Но федеральные расчеты этого не учитывают. В них внесена только цена от производителя. Как строить? Никак.

По словам Александра Мишустина, главы Союза, госзаказы уже сыграли роковую роль в судьбе таких предприятий, как «СтройГАЗ» и «Алтайкоксохимстрой».

Александр Мишустин

председатель Союза строителей Алтайского края:

Я не берусь судить обо всех причинах, приведших к банкротству компаний, но и убыточная работа на госзаказах тоже сыграла свою роль. Был «Алтайкоксохимстрой». Они за счет этих объектов гробили свои фирмы. Сегодня «Селф» набрал заказов. Но он тоже, бедный, стучится во все инстанции — у него убытки. По одной школе от 50 до 70 млн рублей убытков получается.

Раньше, крупные компании, занимающиеся преимущественно строительством жилья, брались за соцобъекты, чтобы создать хорошие условия для жизни в своих кварталах. Убытки они покрывали за счет маржи от коммерческой деятельности. «А сегодня, с введением новых условий работы для застройщиков, так уже не поступишь, — говорит Мишустин. — Просто нет той маржи, которую можно было бы куда-то направлять».

Строители называют ситуацию чудовищной.

Строительство детского сада в Новоалтайске. sgd22.ru

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Александр Мишустин считает, что по предлагаемым ценам ни один здравомыслящий строитель на торги не пойдет.

Александр Мишустин

председатель Союза строителей Алтайского края:

Здесь варианта два: либо власти вообще не найдут подрядчиков, либо победит очередная фирма-однодневка, которая построить объект не сможет. И в том и в другом случае регион не освоит выделенные субсидии и по бюджетным правилам лишится федерального финансирования на следующий год. То есть бюджет потеряет в деньгах больше, чем сэкономит.

Конечно, говорит Мишустин, у властей есть определенные рычаги давления за застройщиков: выдача разрешений на строительство домов, заключений на ввод объектов в эксплуатацию. Он не исключает, что «палки в колеса могут ставить». Но, подчеркивает Мишустин, проблему все равно нужно решать, и делать это цивилизованными путями.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Введение федеральной системы ценообразования в строительстве, которая как раз должна будет учитывать всю специфику, в том числе региональную, ожидается лишь в 2022 году.

Из письма Союза строителей Алтайского края: Не в том сегодня положении строительная отрасль, чтобы медлить и ждать манны три года. Может статься, что строить через три года по новым сметам будут сами министры. Руками, а не только языком, как сейчас.

Что предлагали строители?

1. Заменить аукционы на строительство соцобъектов конкурсами.

Из письма Союза строителей Алтайского края:

Должен быть конкурс, в котором кроме цены предложения должны учитываться компетенции, наличие материально-технической базы, квалифицированных сотрудников, наконец, опыт заявителей. Разве заказчик не хочет, чтобы тот же детский сад был построен безопасно и в срок, а не просто подешевле? И пусть в конкурсную комиссию сразу входят представители СРО, надзорных органов и прокуратуры. И пусть этот конкурс будет прозрачными и легитимными, чтобы затем никто не мог его оспорить, затягивая процесс строительства на долгие месяцы.

Документы. СС0.

2. Вернуть прежний порядок.

Около месяца назад Союз строителей Алтайского края направил письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой вернуть прежний порядок определения сметной стоимости, с таким же предложением в минстрой обратилась СРО.

Изначально, говорят строители, в министерстве был настрой пойти навстречу отрасли и вернуть документ. Но затем что-то изменилось: 24 июня СРО получил ответ от главы минстроя Ивана Гилева — три листа юридических обоснований мелким шрифтом. Суть его сводится к тому, что порядок не вернут.

По словам Герасимович, им сообщили, что рассмотрят «иные предложения» по решению этой проблемы.

«Что еще мы можем предложить?!» — кипятится Мишустин.

Зинаида Герасимович,

президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:

Для решения вопроса ценообразования было два пути. Первый — через внесение изменений в федеральное законодательство. Но это всегда путь долгий. Поэтому мы предложили для алтайских строителей более короткий путь: вернуть прежний порядок. Но нам в нем отказали.

Тем временем у краевых властей большие планы по строительству новых соцобъектов, в том числе в рамках нацпроектов. Год назад в правительстве, например, сообщали, что в крае за 2018−2020 годы возведут 9 новых школ, а также 3 пристройки к школам.

В интервью altapress.ru глава минэкономразвития края Павел Дитятев говорил, что по нацпроектам с 2018 до 2024 года планируется возвести 24 детских сада. В Барнауле к 2022 году намерены построить крупную поликлинику в новостройках.

Однако уже сейчас, по данным altapress.ru, возникли трудности с поиском подрядчика на строительство детсада в Новоалтайске и пристройки к школе в Барнауле.

Altapress.ru направил запрос в минстрой с просьбой изложить свое видение проблемы и возможные пути решения.