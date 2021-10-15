15 октября 7°C
﻿
Недвижимость

Алтайских сирот обеспечат самым популярным жильем, но альтернативным путем «с другой стороны»

В Алтайском крае депутаты АКЗС предложили альтернативный путь реализации идеи выдачи сертификатов на жилье сиротам, сообщает заксобрание.

Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Игорь Берг для altapress.ru

В АКЗС отметили, что сегодня сложно оперативно решить жилищный вопрос сирот, поскольку к выдаваемому жилому помещению есть ряд требований.

«Должна быть предоставлена новая квартира площадью не меньше 28 и не больше 33 квадратных метров, а это один из самых популярных видов квартир, которые, как правило, разбираются еще на этапе строительства», — пояснили депутаты на совещании.

В начале 2021 года внесли изменения в краевой закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Право на получение выплаты на жилье в виде сертификата закрепили за сиротами «достигшими возраста 23 лет и имеющими вступившие в законную силу судебные акты о предоставлении им жилого помещения и удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни».

С реализацией закона, закрепившим за сиротами право на выплаты, в Алтайском крае возникли трудности.

В связи с этим, как пояснили в АКЗС, депутаты подготовили изменения, которые «позволят подойти к решению проблемы с другой стороны».

«Предлагается распространить действие закона на сирот, не имеющих судебного решения, достигших 23 лет, и имеющих удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни», — пояснила председателя комитета АКЗС по соцзащите Ирина Солнцева.

Напомним, в августе в АКЗС приняли инициативу о признании на федеральном уровне права регионов предоставлять детям-сиротам жилищные сертификаты. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость