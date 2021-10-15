Алтайских сирот обеспечат самым популярным жильем, но альтернативным путем «с другой стороны»

В АКЗС отметили, что сегодня сложно оперативно решить жилищный вопрос сирот, поскольку к выдаваемому жилому помещению есть ряд требований.

«Должна быть предоставлена новая квартира площадью не меньше 28 и не больше 33 квадратных метров, а это один из самых популярных видов квартир, которые, как правило, разбираются еще на этапе строительства», — пояснили депутаты на совещании.

В начале 2021 года внесли изменения в краевой закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Право на получение выплаты на жилье в виде сертификата закрепили за сиротами «достигшими возраста 23 лет и имеющими вступившие в законную силу судебные акты о предоставлении им жилого помещения и удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни».

С реализацией закона, закрепившим за сиротами право на выплаты, в Алтайском крае возникли трудности.

В связи с этим, как пояснили в АКЗС, депутаты подготовили изменения, которые «позволят подойти к решению проблемы с другой стороны».

«Предлагается распространить действие закона на сирот, не имеющих судебного решения, достигших 23 лет, и имеющих удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни», — пояснила председателя комитета АКЗС по соцзащите Ирина Солнцева.

Напомним, в августе в АКЗС приняли инициативу о признании на федеральном уровне права регионов предоставлять детям-сиротам жилищные сертификаты. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот.