Почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот

Около 40 электронных аукционов по закупке квартир в Барнауле для детей-сирот должны состояться в июле, следует из документов, опубликованных на портале zakupki.gov.ru. А с учетом закупок жилья в райцентрах Алтайского края — более 100. Однако в Барнауле желающих поставить квартиры для сирот откровенно мало — многие аукционы срываются из-за отсутствия заявок.

В Барнауле , но не в пригороде

Заказчик — краевое госпредприятие «Региональное жилищное управление» — закупает в Барнауле небольшие квартиры: согласно техзаданию, 28−33 кв. метров, редко больше — от 42 кв. метра.

Начальные цены — 1,7−2,2 млн рублей, редко — 2,5 млн. Если поставщик продает жилье большей площади, цена не меняется, указано в документах.

Многоквартирники, в которых находятся жилье, должны располагаться в границах Барнаула, но не в пригородных селах (Власиха, Гоньба, Лебяжье) и поселках (Бельмесево, Борзовая Заимка и т.п.).

Новостройки в Барнауле вдоль пер. Ядринцева. Слева — участок под автостоянку. Altapress.ru

Желающих мало

Извещений о таких аукционах, намеченных на июль, около 40 — и это только закупки в краевом центре. Но попытки массово приобрести жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делались и раньше.

Только в 2020 году «Центр госзакупок Алтайского края», по подсчетам altapress.ru (возможно, неполным), разместил около 320 объявлений о закупке жилья в административных границах Барнаула. В 2021-м — еще около 100 (считая июльские).

Но выборочный анализ итогов закупок жилья в краевом центре показывает: желающих поучаствовать в аукционах откровенно мало.

Аукцион. Pixabay.com

Аукционы срываются

К примеру, на последних по времени завершенных торгах, назначенных на середину июня, «Региональное жилуправление» закупало квартиру в Барнауле площадью от 42 кв. метров, начальная цена — 2,495 млн рублей. Заявок на электронный аукцион не подано ни одной.

На 25 мая назначили сразу 19 аукционов. 16 признаны несостоявшимися — не было заявок. И только на трех торгах желание стать поставщиком жилья для сирот проявил один заявитель.

Есть масса примеров срыва торгов и в другие месяцы. Март 2021 года, квартира не менее 29 кв. метров, начальная цена — 1,76 млн рублей. Заявок- ноль. Декабрь 2020 года. Квартира площадью не менее 31 кв. метр, 1,72 млн рублей. С заявками та же история — их нет.

Срываются аукционы и в райцентрах. Так, 16 июля должен был состояться закуп жилья в Ребрихе — но все три аукциона, назначенные на эту дату, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Уголовка за не освоение

Между тем, на проблему с обеспечением сирот жильем уже на раз указывал следственный комитет и даже сам его глава Александр Бастрыкин. В июне краевой следком проинформировал общественность: возбуждены дела о халатности и неисполнении судебных решений в связи с неосвоением денег.

В самом деле, здесь есть о чем беспокоиться: в 2020 году на квартиры сиротам выделили около 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. А освоено 32% - меньше 400 млн. Сколько сирот могли бы заселиться в долгожданное благоустроенное жилье? В следственном комитете знают ответ: более 400 человек.

Право на получение жилья в Алтайском крае есть у 5 910 детей-сирот, включая 1352 человека, добившихся судебного решения о предоставлении жилья, сообщили в правительстве края данные на 17 июня. И очередь ежегодно подрастает примерно на 300 человек.

Пикет барнаульских сирот. civilpatrol.info

Почему же так мало желающих помочь государству выполнить обязанность перед сиротами и получить гарантированные деньги?

Требования к качеству жилья

Предприниматель Виктор Медведев — один из тех, кто занимается поставками жилья по госпрограммам. Он говорит, что начальные цены, объявленные заказчиком (в данном случае «Региональным жилищным управлением») ниже рыночных.

При расчете начальной цены ведомство берет средние цены на рынке, с учетом цен на ветхое и аварийное жилье и новое", — объясняет предприниматель.

Вручение квартиры алтайской сироте. sgd22.ru

При этом требования к качеству жилья весьма высокие — а такое жилье дороже. Так, в техзадании одного из аукционов обозначено: поставляемое для сирот жилье не нуждается в ремонте, соответствует современным санитарным нормам, имеет окна ПВХ, сантехнику без пятен, отделку по СНИПу и ГОСТу. Оговорено даже качество дверной фурнитуры — одного цвета и материала и в рабочем состоянии.

Есть также требования и к самому дому: ни одна из его частей не должна иметь разрушения, повреждения, деформации, трещины в кладке, выпадение кирпичей и смещение плит.

Вижу в этом противоречие: заказчик требует по максимуму — чтобы в квартире все было новое, качественная отделка, евроремонт. Иначе сироты могут пожаловаться и кому-то из местных чиновников, так сказать, «прилетит по шапке». А при этом бюджет не настолько велик, чтобы удовлетворить такие требования", — полагает Медведев.

Вручение квартиры алтайской сироте. sgd22.ru

Дефицит квартир

Есть и другая причина отсутствия заявок: на рынке — дефицит небольших квартир, и не только в Барнауле — по всей стране.

Ситуация сложилась после того, как снизились процентные ставки по ипотеке. Одновременно упала доходность банковских вкладов — хранить деньги на депозите потеряло смысл. Люди стали покупать жилье и быстро «смели» недорогие однокомнатные квартиры, чтобы сдавать их и получать доход", — объяснил собеседник altapress.ru.

Рост спроса привел и к росту цен на это жилье. В самом деле, по данным аналитического центра «СберИндекс», в апреле 2020 года медианная цена на вторичку в Алтайском крае составляла 44,8 тыс. рублей за квадрат (то есть половина жилья дороже, половина дешевле этого показателя). В июне 2021-го — 57,9 тыс. А этот фактор чиновники тоже не учли.

Госаказчик посчитал цены перед началом бюджетного периода, хотя с того времени цена возросла", — объясняет Виктор Медведев.

Внимательно читайте договоры. Depositphotos.

Изменение условий

Виктор Медведев называет и еще одну причину отсутствия интереса поставщиков квартир: чиновники могут уже после заключения контракта о поставке жилья изменить требования. Объясняют это, например, тем, что из Москвы пришло письмо и условия изменились.

Заказчик подходит к торгам так, как будто это нужно только поставщику, тогда как это совместный процесс. Чиновники занимают позицию, как будто платят нам из своего кармана, а поставщик должен вывернуться и сделать все даже вопреки условиям заключенного контракта", — говорит Виктор Медведев.

Уголовное дело по статье «мошенничество». Pixabay.com

Предприниматель напоминает и еще один фактор: недавнюю историю с уголовным делом экс-начальницы «Регионального жилуправления». Речь шла о

Полагаю, что этот скандал, который перерос в уголовное дело и последующую посадку как самой чиновницы, так и нескольких предпринимателей-риэлторов, также отпугивает, настораживает поставщиков связываться именно с этим заказчиком, — говорит Виктор Медведев.