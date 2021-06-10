Бастрыкин провел личный прием сироты из Барнаула и жутко возмутился

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе личного приема выслушал жительницу Алтайского края, которая относится к категории детей-сирот и никак не может получить законное жилье в регионе.

Ранее Александр Бастрыкин давал поручение организовать такую встречу, и вот она состоялась. О ходе личного приема сообщает сайт СК РФ.

Как прошел прием

Девушка рассказала, что еще в 2018 году суд вынес решение о предоставлении ей квартиры в Барнауле, однако до сих пор оно не исполнено чиновниками краевого правительства и мэрии.

По этому и многим другим фактам следственными управлением СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и о неисполнении решения суда (ч 2 ст. 315 УК РФ), о ходе расследования которого глава ведомства заслушал доклад.

Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос с предоставлением жилья заявительнице.

В качестве решения проблемы девушке был предложен жилищный сертификат, но его сумма недостаточна для покупки квартиры в Барнауле. При этом, как подчеркивается в пресс-релизе СК РФ, на решение жилищного вопроса сирот в 2020 года в Алтайском крае было выделено 1,211 млрд рублей, а освоено лишь 32% этой суммы.

Основной проблемой неосвоения является отсутствие заявок по электронным аукционам, несоответствие помещений техническим требованиям, отсутствие на рынке недвижимости региона жилых помещений соответствующей площади.

Одиночный пикет сироты у АКЗС. Игорь Берг для altapress.ru

Возмущенный ситуацией Бастрыкин потребовал от руководства СУ СК России по Алтайскому краю в оперативном режиме представить ему доклад по уголовным делам, возбужденным по данной тематике.

Почему тема жилья для детей-сирот вызывает гнев у Бастрыкина

В Алтайском крае эта проблема продолжает оставаться самой острой из числа социальных. Как уже сообщал altapress.ru, региональное управление Следственного комитета недавно возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти к нашумевшей истории о неприобретенном жилье для детей-сирот.

Пока в деле имеется только один фигурант — бывший руководитель Регионального жилищного управления Евгений Катугин. В 2020 году он недоосвоил свыше 800 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам.

Деньги вернулись в бюджет. Из-за чего более половины нуждающихся (401 человек из 757) остались без «жилых квадратов» от государства. Всего на эти цели было выделено более 1,2 млрд рублей.

На брифинге 31 мая замруководителя регионального управления Следственного комитета Константин Мальцев пояснил, что сейчас Катугин проходит фигурантом по двум уголовным делам — за неисполнение решения суда и превышение должностных полномочий.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Было доказано, что выполняя обязанности руководителя РЖИ, он распорядился закупать «квадратные метры» только в крупных населенных пунктах Алтайского края. А именно — в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В итоге остальные сироты «остались ни с чем».

Кроме того, на руках у пострадавших были решения суда, обязывающие Катугина предоставить жилье нуждающимся. Он их проигнорировал, хотя знал о грозящем уголовном наказании.

По всей вероятности, в ближайшее время к уголовной ответственности будет привлечен кто-то из руководителей регионального минстроя.