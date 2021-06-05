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Жизнь

Бастрыкин поручил организовать личный прием детей-сирот из Алтайского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям СК в Алтайском крае и Омской области организовать личный прием детей-сирот, не получивших свои законные квартиры от государства. Информацию распространила пресс-служба СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

В пресс-релизе отмечает, что в приемную ведомства продолжают поступать жалобы от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на нерешенные жилищные проблемы. Чаще всего это происходит из-за бездействия или равнодушия местных чиновников.

«Дети годами вымаливают у властей то, что им полагается по закону. И в некоторых случаях есть уже решения суда в их пользу, которые просто не исполняются», — подчеркивают в следкоме РФ.

Александр Бастрыкин неоднократно заявлял, что сироты часто сталкиваются с бюрократией, волокитой на местах, и задача правоохранительных органов — пресекать мошенничество, должностные злоупотребления и халатность при обеспечении детей-сирот жильем, привлекать виновных к ответственности по всей строгости закона.

Почему опять прогремел Алтайский край

В Алтайском крае эта проблема продолжает оставаться самой острой из числа социальных. Как уже сообщал altapress.ru, региональное управление Следственного комитета недавно возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти к нашумевшей истории о неприобретенном жилье для детей-сирот.

Пока в деле имеется только один фигурант — бывший руководитель Регионального жилищного управления Евгений Катугин. В 2020 году он недоосвоил свыше 800 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам.

Пикет барнаульских сирот.
Пикет барнаульских сирот.
civilpatrol.info

Деньги вернулись в бюджет. Из-за чего более половины нуждающихся (401 человек из 757) остались без «жилых квадратов» от государства. Всего на эти цели было выделено более 1,2 млрд рублей.

На брифинге 31 мая замруководителя регионального управления Следственного комитета Константин Мальцев пояснил, что сейчас Катугин проходит фигурантом по двум уголовным делам — за неисполнение решения суда и превышение должностных полномочий.

Было доказано, что выполняя обязанности руководителя РЖИ, он распорядился закупать «квадратные метры» только в крупных населенных пунктах Алтайского края. А именно — в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В итоге остальные сироты «остались ни с чем».

Вручение квартиры алтайской сироте.
Вручение квартиры алтайской сироте.
sgd22.ru

Кроме того, на руках у пострадавших были решения суда, обязывающие Катугина предоставить жилье нуждающимся. Он их проигнорировал, хотя знал о грозящем уголовном наказании.

По всей вероятности, в ближайшее время к уголовной ответственности будет привлечен кто-то из руководителей регионального минстроя.

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