Алтайский архитектор объяснил, почему по кусочкам разлетается культурное наследие в Барнауле

Известный алтайский архитектор Александр Деринг на своей странице во «ВКонтакте» затронул тему многострадальных домов на проспекте Ленина в Барнауле.

Ленинский проспект — от Октябрьской площади до площади Советов — представляет собой единый архитектурный ансамбль. Этот участок считают гордостью Барнаула.

Однако на протяжении многих лет эта гордость разваливается буквально на глазах — к примеру, от домов отваливаются декоративные элементы.

«"Шпиль», серьезно пострадавший в связи со строительством монстра «Столица» тем не менее, является символом города. В проектировании проспекта ведущую роль играла главный архитектор города Августа Бородулина. Ее руке принадлежит портик входа в парк «Изумрудный»", — написал Деринг.

Он подчеркнул, что на Ленинском проспекте около 10 лет барнаульцы наблюдают за разрушением фасадов домов, особенно на восточном фронте.

«Вот и вчера мы увидели отлетевшие детали ценного исторического декора. Особенно вопиюще выглядят фасады дома № 67. И никому до этого нет дела. Этот ансамбль в большей своей части является памятником культурного наследия. Но не целиком, а отдельные дома», — подчеркнул Деринг.

Архитектор настаивает на том, чтобы власть Барнаула обратила внимание на бедственное состояние фасадов уникального ансамбля и присвоила ему статус «достопримечательного места», который прописан в Законе о памятниках культурного наследия.

При этом сами дома, подытожил Деринг, требуют срочного капремонта и реставрации.

Ранее проектное бюро архитектора Деринга сообщило, что приступает к работе над реставрацией одного из немногих сохранившихся памятников культурного наследия 1930−1950 годов — поликлиники № 2 по проспекту Калинина.