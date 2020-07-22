Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Алтайское строительство продолжает идти на спад

Объемы жилищного строительства в Алтайском крае продолжают падать. С января по июнь 2020 года застройщики сдали на 17,9% меньше жилья, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщил Алтайкрайстат.

Закат алтайского строительства. Кран.
Закат алтайского строительства. Кран.
altapress.ru

За шесть месяцев 2020 года предприятия, организации и индивидуальные застройщики построили 3723 новые квартиры общей площадью 264,1 тыс. кв. м., что на 16,2% меньше января-июня 2019 года.

Застройщиками за счет собственных и заемных средств построили и ввели 117,4 тыс. кв. м. жилых домов, что составляет 44,4% от общего ввода по краю и на 17,9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

На селе ввели 80,8 тыс. кв. м. (30,6% от общего ввода). Это на 19,6% меньше января-июня 2019 года.

Ввод жилья увеличился в 26 районах и 2 городских округах края. Наибольшие темпы роста в Третьяковском (в 11,7 раза), Романовском (в 10,2 раза),
Крутихинском (в 3,1 раза), Целинном (в 3 раза), Тюменцевском (в 2,7 раза) и Новоалтайске (в 1,6 раза).

Средняя стоимость «жилого» квадрата составила 42 344 рубля.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость