Алтайское строительство продолжает идти на спад

Объемы жилищного строительства в Алтайском крае продолжают падать. С января по июнь 2020 года застройщики сдали на 17,9% меньше жилья, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщил Алтайкрайстат.

За шесть месяцев 2020 года предприятия, организации и индивидуальные застройщики построили 3723 новые квартиры общей площадью 264,1 тыс. кв. м., что на 16,2% меньше января-июня 2019 года.

Застройщиками за счет собственных и заемных средств построили и ввели 117,4 тыс. кв. м. жилых домов, что составляет 44,4% от общего ввода по краю и на 17,9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

На селе ввели 80,8 тыс. кв. м. (30,6% от общего ввода). Это на 19,6% меньше января-июня 2019 года.

Ввод жилья увеличился в 26 районах и 2 городских округах края. Наибольшие темпы роста в Третьяковском (в 11,7 раза), Романовском (в 10,2 раза),

Крутихинском (в 3,1 раза), Целинном (в 3 раза), Тюменцевском (в 2,7 раза) и Новоалтайске (в 1,6 раза).