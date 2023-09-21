Апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.

Однокомнатную квартиру с очень милыми ковриками-лапками сдают в Барнауле за 1,7 тыс. рублей. Она располагается по ул. Власихинская, 65Ак2.

Общая площадь такой квартиры 34 кв. м.

Около дома есть очень большая отделенная автостоянка, где всегда найдётся место для вашего автомобиля.

Во дворе хорошая детская площадка, за домом 3-его корпуса площадка для отдыха ????3 зоны «Барбекю», где вы можете пожарить шашлык, овощи и всё что пожелаете.

За четвертым корпусом удобные шезлонги.

Владелец уверяет в следующем:

чистое постельное белье 100% х/б;

чистые махровые полотенца;

средства личной гигиены;

ЖК-телевизор, Wii Fi , Смарт TV.

Отмечается, что курение и вечеринки строго запрещены.

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