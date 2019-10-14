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Недвижимость

Аренда жилья подешевела в России

В нескольких российских городах-миллионниках стоимость съемных квартир резко снизилась в октябре 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ключи.
Ключи.
CCO

По данным издания, в крупных городах средняя стоимость съемной квартиры составила в октябре чуть больше 16 тыс. рублей в месяц.

Сильнее всего съемное жилье подешевело в Омске — на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье. Подешевели квартиры в Екатеринбурге, в Казани и Челябинске.

При этом в столице, несмотря на падение доходов населения и уменьшение спроса, цены на жилье остаются высокими — 38,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру. А в Петербурге этот показатель достиг отметки в 24,7 тыс. рублей.

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