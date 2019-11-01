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Недвижимость

Архитекторы высказались против Radisson на месте сквера в Барнауле

В администрации Барнаула прошла рабочая встреча по поводу отеля Radisson, который планируют построить вместо сквера на пл. Сахарова. Архитекторы высказали свою позицию и она совпадает с мнением горожан. Отель нужен, но не там, где его хотят построить.

Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Фото предоставлено компанией "ПремиумСтрой - Алтай".

Председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров заявил, что мнения в профессиональном сообществе есть разные, но все сходятся в одном — место выбрали неудачно.

По его словам, строительство высотного здания нарушит архитектурный облик площади.

«Сквер, на территории которого предложено построить отель, — часть сложившейся площадки, она является традиционным местом проведения городских праздников. Это зеленая зона, которых у нас не так много, и мы не должны ее потерять», — цитирует Анисифорова пресс-центр мэрии.

Также он думает, что с озвученной инвестором суммой можно найти новую площадку даже в центре города.

Ранее в мэрии уже признали, что место выбрано неудачно.

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