Архитекторы высказались против Radisson на месте сквера в Барнауле

Председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров заявил, что мнения в профессиональном сообществе есть разные, но все сходятся в одном — место выбрали неудачно.
По его словам, строительство высотного здания нарушит архитектурный облик площади.
«Сквер, на территории которого предложено построить отель, — часть сложившейся площадки, она является традиционным местом проведения городских праздников. Это зеленая зона, которых у нас не так много, и мы не должны ее потерять», — цитирует Анисифорова пресс-центр мэрии.
Также он думает, что с озвученной инвестором суммой можно найти новую площадку даже в центре города.
Ранее в мэрии уже признали, что место выбрано неудачно.