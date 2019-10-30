«Следует пересмотреть»: мэрия Барнаула признала место для Radisson неудачным

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов считает, что место для строительства отеля Radisson выбрано неудачно. Об этом он сказал , отвечая на вопрос во время прямой линии на сайте «Вечернего Барнаула».

По словам чиновника, строительство сетевого отеля поднимет статус Барнаула и принесет пользу. Но с другой стороны, с точки зрения властей краевой столицы, месторасположение выбрано неудачно и его следует пересмотреть.

«По Генплану и правилам землепользования и застройки, утвержденным в Барнауле, возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено. К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей», — заявил Аристов.

Переговоры, по его словам, все еще продолжаются. Итогом будет взвешенное решение с учетом мнения барнаульцев, обещал чиновник.

Как ранее сообщалось, горожане 9 ноября планируют митинг против застройки зеленых зон. Одиночные пикеты против Radisson уже были.

Также напомним, что в эксклюзивном интервью altapress.ru инвестор подробно рассказал о проекте гостиницы Radisson в Барнауле.