«Следует пересмотреть»: мэрия Барнаула признала место для Radisson неудачным

По словам чиновника, строительство сетевого отеля поднимет статус Барнаула и принесет пользу. Но с другой стороны, с точки зрения властей краевой столицы, месторасположение выбрано неудачно и его следует пересмотреть.
«По Генплану и правилам землепользования и застройки, утвержденным в Барнауле, возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено. К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей», — заявил Аристов.
Переговоры, по его словам, все еще продолжаются. Итогом будет взвешенное решение с учетом мнения барнаульцев, обещал чиновник.
Как ранее сообщалось, горожане 9 ноября планируют митинг против застройки зеленых зон. Одиночные пикеты против Radisson уже были.
Также напомним, что в эксклюзивном интервью altapress.ru инвестор подробно рассказал о проекте гостиницы Radisson в Барнауле.