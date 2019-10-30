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Недвижимость

«Следует пересмотреть»: мэрия Барнаула признала место для Radisson неудачным

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов считает, что место для строительства отеля Radisson выбрано неудачно. Об этом он сказал, отвечая на вопрос во время прямой линии на сайте «Вечернего Барнаула».

Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Фото предоставлено компанией "ПремиумСтрой - Алтай".

По словам чиновника, строительство сетевого отеля поднимет статус Барнаула и принесет пользу. Но с другой стороны, с точки зрения властей краевой столицы, месторасположение выбрано неудачно и его следует пересмотреть.

«По Генплану и правилам землепользования и застройки, утвержденным в Барнауле, возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено. К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей», — заявил Аристов.

Переговоры, по его словам, все еще продолжаются. Итогом будет взвешенное решение с учетом мнения барнаульцев, обещал чиновник.

Как ранее сообщалось, горожане 9 ноября планируют митинг против застройки зеленых зон. Одиночные пикеты против Radisson уже были.

Также напомним, что в эксклюзивном интервью altapress.ru инвестор подробно рассказал о проекте гостиницы Radisson в Барнауле.

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