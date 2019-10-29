«Об этом не расскажут СМИ». Мэрия Барнаула согласовала митинг против отеля «Рэдиссон»

Администрация Барнаула согласовала проведение митинга против застройки зеленых зон в городе. Об этом сообщила инициатор протестной акции Татьяна Труфанова в своем Intagram.

Информация о том, что администрация города согласовала проведение митинга на площади Свободы — на территории сквера у памятника «Прощание» — содержится в письме Татьяне Труфановой, подписанном Геннадием Королевым, председателем городского комитета общественных связей и безопасности.

Королев сообщает, что администрация согласовала время с 12:00 до 14:00, дата 9 ноября 2019 года. Чиновник также пояснил, что предельная норма наполняемости территории — 500 человек. И просит инициатора обеспечить общественный порядок и безопасность, чистоту и порядок на месте проведения акции.

«Пожалуйста, приходите на митинг в защиту скверов и парков. Иначе как по-другому показать власти, что горожане против уничтожения „зеленых зон“? Если акция будет малочисленной, мы упустим возможность быть услышанными.



Во время митинга мы продолжим сбор подписей под обращением к губернатору. И надеемся, что спустя несколько дней уже передадим пакет с обращением и подписями в канцелярию администрации Алтайского края», — написала Татьяна Труфанова.

Она также попросила подписчиков своего аккаунта помочь с расклейкой объявлений и с распространением информации об акции, так как «многие крупные СМИ умалчивают о протесте и поэтому не сообщат о митинге».

Ранее Труфанова провела одиночный пикет против строительства отела и за сохранение сквера, который, как она считает, будет разрушен. Позже одиночный пикет также провел бывший пресс-секретарь алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников (он держал плакат «Хватит торговать парками») и ряд других горожан.

Со своей стороны представитель строительной компании, которая заявила о возведении здания для отеля «Рэдиссон», рассказал altapress.ru, что уничтожать или пилить деревья никто не собирается.

Часть деревьев из сквера будут пересажены вместе с грунтом. А зеленый сквер во внутреннем дворе отеля будет сохранен. И доступ в него будет открыт всем жителям Барнаула. Спикер недоумевал, почему его никто не слышит.