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Недвижимость

Архитектурные верзилы. ТОП самых высоких жилых домов краевой столицы, скребущих небо и радующих глаз

Современная архитектура краевой столицы устремляется ввысь. В прошлом году был побит барнаульский рекорд. На пл. Октября вырос настоящий небоскреб, получивший название «Столичный». Его высота на кончике шпиля составляет 102 м. До этого самым-самым считался ЖК «Аврора». Корреспонденты altapress.ru пробежались по улицам города и нашли еще ряд домов, достойных списка самых интересных и высоких зданий краевой столицы.

ЖК "Столичный".
ЖК "Столичный".
Дмитрий Лямзин.

Первый небоскреб в Барнауле был построен в 1915 году на ул. Гоголя, 76 и получил название Доходный дом купца Аверина. Изначально он был переменной этажности — 4 и 5 этажей. Самая высокая точка возвышалась над городом на 16,5 м. Небоскреб долгое время удерживал пальму первенства среди зданий краевой столицы, пока в 50-х годах XX века не возвели две семиэтажки на пл. Свободы.

9 место. ЖК «Две эпохи»

ЖК &quot;Две эпохи&quot;, возведенный на пр. Комсомольский, 122в, корпус 4.
ЖК «Две эпохи», возведенный на пр. Комсомольский, 122в, корпус 4.
«Строительная перспектива».

8 место. ЖК «Аквамарин»

ЖК &quot;Аквамарин&quot;, построенный на берегу Оби.
ЖК «Аквамарин», построенный на берегу Оби.
«Циан».

7 место. ЖК «Кукурузник»

ЖК «Кукурузник», возведенный на ул. Взлетная, 38.
ЖК «Кукурузник», возведенный на ул. Взлетная, 38.
«Этодом».

Факт

В начале июля этого года в Дании построили самый высокий замок из песка. Его высота составляет более 21 метра. В Барнауле привыкли строить надежнее, а с некоторых пор и гораздо выше.

6 место. Дом на ул. Пролетарская, 165

Высотка на ул. Пролетарская, 165.
Высотка на ул. Пролетарская, 165.
Архив «Регионстроя».

5 место. ЖК «Европейский»

ЖК &quot;Европейский&quot;, построенный на ул. Шумакова, 11.
ЖК «Европейский», построенный на ул. Шумакова, 11.
«Этодом».

4 место. ЖК «Рубин»

ЖК &quot;Рубин&quot;, который находится на ул. Малахова, 134-а.
ЖК «Рубин», который находится на ул. Малахова, 134-а.
«Жилищная инициатива».

ТОП-5 самых высоких небоскребов России

  1. «Лахта-центр» (Санкт-Петербург): 462 м — высота в максимальной точке, 87 — этажность, 2019 — год постройки
  2. «Башня Федерация» (Москва): 373,7 м — высота в максимальной точке, 95 — этажность, 2017 — год постройки
  3. Южная башня комплекса небоскребов «Око» (Москва): 354,1 м — высота в максимальной точке, 85 — этажность, 2016 — год постройки
  4. «Меркурий Сити»: 340,1 м — высота в максимальной точке, 75 — этажность, 2014 — год постройки
  5. «Евразия» (Москва): 308,9 м — высота в максимальной точке, 70 — этажность, 2015 — год постройки

3 место. ЖК «Анастасия»

ЖК &quot;Анастасия&quot;, построенный на пр. Красноармейский, 77/ул. Папанинцев, 111.
ЖК «Анастасия», построенный на пр. Красноармейский, 77/ул. Папанинцев, 111.
«Авито».

2 место. ЖК «Аврора»

ЖК &quot;Аврора&quot;, который стоит на ул. Гущина, 150/3.
ЖК «Аврора», который стоит на ул. Гущина, 150/3.
Архив «Регионстроя».

1 место. ЖК «Столичный»

ЖК &quot;Столичный&quot;, построенный на ул. 1905 года, 25.
ЖК «Столичный», построенный на ул. 1905 года, 25.
«Селф».

ТОП-5 самых высоких небоскребов мира

  1. Башня Джидда (Саудовская Аравия), в данный момент на стадии завершения строительства: 1007 м — высота в максимальной точке, 252 — этажность, 2013 — год начала строительства (ведутся работы)
  2. Бурдж-Халифа (ОАЭ): 828 м — высота в максимальной точке, 163 — этажность, 2010 — год постройки
  3. Башня KL118 Tower (Малайзия): 644 м — высота в максимальной точке, 118 — этажность, 2020 — год постройки
  4. Ухань-Гринлэнд-Центр (Китай): 438 м — высота в максимальной точке, 88 — этажность, 2019 — год постройки
  5. «Шанхайская башня» (Китай): 632 м — высота в максимальной точке, 128 — этажность, 2015 — год постройки
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