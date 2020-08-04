Ажиотаж по программе. Ипотека в Алтайском крае бьет новые рекорды назло пандемии

В июне объем ипотечных жилищных кредитов, взятых жителями Алтайского края, увеличился к маю на 36%. Эксперты полагают: это следствие запуска льготной ипотечной программы и динамичного снижения процентных ставок по стандартным программам банков. К чему это привело и что будет дальше?

Рекорд рекордов

Взрывной интерес к ипотеке в Алтайском крае произошел в июне. Если в апреле-мае ипотека «просела», то в первом месяце лета жителя края взяли кредиты на жилье на 3,8 млрд рублей — на 1 млрд (и на 610 кредитов) больше, чем в мае, и вдвое больше, чем в январе.

В целом за полугодие в регионе получено около 10,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму около 17,4 млрд рублей, сообщили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ. Рост в сравнении с первым полугодием 2019 года: +20% (в деньгах) и +12% (в штуках).

«Ипотечный рынок ожил, мы видим это по спросу со стороны наших клиентов. Причем это не возвращение к докризисным показателям, а их опережение: в июне и июле мы получили больше заявок на ипотечные кредиты, чем когда-либо», — прокомментировал порталу Sib.fm зампредседателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков.

Ипотека в Алтайском крае в 2020 году. Altapress.ru

Цифра Общая задолженность по ипотечным кредитам граждан составляет, по данным на 1 июля, около 92,5 млрд рублей. Из них просроченная — менее 1% (620 млн). Источник: отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ.

Госпрограмма двигает рынок

Такое оживление спроса на ипотеку вызвали два фактора. Во-первых, запуск в конце апреля новой антикризисной ипотечной госпрограммы в ответ на пандемию и падение цен на нефть. Во-вторых, удешевление ипотеки по стандартным программам банков, следующее за корректировкой ключевой ставки ЦБ.

Средние ипотечные ставки, по данным отделения Барнаул Сибирского ГУ ЦБ, снизились в крае с 9,05% в январе до 7,48% в июне. А по антикризисной ипотечной программе ставка еще ниже — всего 6,5%, причем ряд банков по своей инициативе предоставляют дополнительные скидки.

«Низкая ставка напрямую удешевила и страховой полис по ипотеке», — добавляет Михаил Бердоносов, замуправляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае.

Ипотека в Алтайском крае. 1-е полугодие. Altapress.ru

Госпрограмма, по мнению Максима Волкова, «двигает вперед не только спрос на квартиры в новостройках, но и весь рынок в целом». Эксперты РБК посчитали: госпрограмма обеспечивает 30−50% спроса на ипотеку.

Чем хороша госпрограмма ипотеки под 6,5% Нет требований к заемщикам , кроме гражданства РФ. Максимальная сумма — 6 млн рублей. Ставка — 6,5% годовых на весь срок кредита. Можно использовать маткапитал и другие виды господдержки. Срок кредита не ограничен.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Готовых квартир не хватает

Надо сказать, что одной из задач госпрограммы «ипотека под 6,5%" стала поддержка застройщиков. По ее условиям, кредит направляют на покупку жилья на первичном рынке и в уже сданном в эксплуатацию объекте, но только у застройщика, отмечает Михаил Бердоносов.

И в этом смысле программа тоже сработала. По данным минстроя края, до запуска госпрограммы в строящихся домах края было 11 тыс. свободных квартир разной степени готовности. Только за два месяца действия программы жители края купили около тысячи квартир в новостройках, сообщил Altapress.ru глава ведомства Иван Гилев (интервью с министром — читайте в номере «Свободного курса» 5 августа).

«При этом готового жилья, в которое можно сразу заселиться, не хватает. Недорогие однокомнатные квартиры закончились, по квартирам большей площади предложение есть», — рассказал министр.

Впрочем, оборотной стороной разогрева спроса стал рост цен на наиболее востребованные виды квартир в новостройках. «Рынок ищет баланс», — объясняет Иван Гилева.

Средние ставки по ипотеке в 2020 году. Pixabay.com , Altapress.ru

Ставки продолжат снижаться

Тем временем в правительстве РФ приняли решение еще больше расширить доступ россиян к антикризисной ипотечной программе, позволяющей взять кредит под 6,5% на жилье в новостройке — размер первоначального взноса снижен с 20 до 15%.

Сама госпрограмма действует только до 1 ноября 2020 года. Но процентные ставки и по стандартным программам банков к ним неуклонно подтягиваются.

«Все ставки банков корректируются следом за ключевой ставкой ЦБ через один-три месяца. Сейчас она 4,25%, а к концу года будет 4%. Следовательно, в этом году ипотечные ставки будут снижаться», — рассказал Ura.ru руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Как это повлияет на рынок в дальнейшем, пока неясно. Никита Масленников полагает, что в ближайшие месяцы спрос на ипотеку сократится: впереди новый учебный год, зима, и предпочтения людей меняются. В то же время замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не исключил рост цен на жилье и тем самым снижение доступности ипотеки.