Россиянам облегчили жизнь и снизили первый взнос по ипотеке

Как подчеркнул премьер-министр, таким образом можно будет вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить необходимую для получения кредита сумму до 1 ноября.
«Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», — уточнил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.
Помимо этого, общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5% годовых, хотят увеличить с 740 до 900 млрд рублей. Тогда, по словам премьера, новое жилье смогут приобрести более 300 тыс. семей.
Кто получает льготную ипотеку
Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в конце апреля по поручению Владимира Путина.
Согласно ей, до ноября этого года можно получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до шести миллионов рублей во всех российских регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
Субсидируемая государством ставка в 6,5% действует на протяжении всего срока договора с банком (до 30 лет).