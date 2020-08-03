Россиянам облегчили жизнь и снизили первый взнос по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул премьер-министр, таким образом можно будет вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить необходимую для получения кредита сумму до 1 ноября.

«Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», — уточнил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Помимо этого, общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5% годовых, хотят увеличить с 740 до 900 млрд рублей. Тогда, по словам премьера, новое жилье смогут приобрести более 300 тыс. семей.

Кто получает льготную ипотеку

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в конце апреля по поручению Владимира Путина.

Ипотека в Алтайском крае в 2020 году. Altapress.ru

Согласно ей, до ноября этого года можно получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до шести миллионов рублей во всех российских регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Субсидируемая государством ставка в 6,5% действует на протяжении всего срока договора с банком (до 30 лет).