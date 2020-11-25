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Недвижимость

Бег с барьерами. Цены на новостройки в Алтайском крае ничто не удержит

Как и прогнозировали в октябре эксперты altapress.ru, цены на новостройки растут, как на дрожжах. Согласно аналитике портала «Единый ресурс застройщиков», за последние две недели ноября они поднялись более чем на 2%.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Ставки вниз, спрос — ввысь

Во второй половине ноября 2020 года стоимость квадратного метра на рынке строящегося жилья Алтайского края составила 42,7 тыс. рублей. Ранее, в октябре — начале ноября, цена «жилого» квадрата равнялась 41,8 тыс. рублей.

Динамика изменения средневзвешенной цены за &quot;жилой&quot; квадрат в новостройке.
Динамика изменения средневзвешенной цены за «жилой» квадрат в новостройке.
erzrf.ru.

Основная причина, как и предугадывали риэлторы и экономисты, — льготная ипотека под 6,5%, а также индивидуальные предложения девелоперов по снижению ставок.

По данным Банка России за 9 месяцев 2020 года средневзвешенная ставка по всем видам индивидуальных жилищных кредитов, выданных жителям Алтайского края, составила 7,84%, что на 2,36 процентных пункта меньше, чем в 2019-м.

Осеннее поветрие

Тенденцию подтверждают и данные, предоставленные пресс-центром Росреестра.

По итогам 9 последних месяцев было зарегистрировано 7300 прав на недвижимость, купленную по договору долевого участия, то есть в новостройках. Тот же период 2019-го показал цифру в 7455 объектов.

Динамика изменения средней площади квартир в новостройках.
Динамика изменения средней площади квартир в новостройках.
erzrf.ru.

Общее количество заявлений, поданных на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним:

I квартал 2020 года — 216 тыс.

II квартал 2020 года — 260 тыс.

III квартал 2020 года — 319 тыс.

При этом, только за октябрь — начало ноября прирост к общему числ поставленных на учет объектов составил рекордные 58 тыс. Средний ежемесячный показатель в течение года обычно колеблется от 25 до 40 тыс. сделок.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Что касается квартир, купленных в ипотеку по разным ставкам, то за 2020 год жители Алтайского края зарегистрировали 34211 прав. В 2019-м их было меньше — 34193.

Только за полтора месяца (с октября по начало ноября 2020 года) было зарегистрировано 6240 прав на недвижимость, купленную в ипотеку. В пресс-службе Росреестра пояснили, что как правило жители региона ставили на учет в течение этого года от 1,8 тыс. до 5 тыс. сделок в месяц .

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Кстати, почти 108 тыс. прав на недвижимость, купленную в ипотеку, Росреестр зарегистрировал с начала реализации программы льготного займа под 6,5% годовых. Из них, только в Сибирском Федеральном округе — более 8 тыс. объектов. Алтайский край оказался среди регионов-лидеров СФО, где на кадастровый учет было поставлено более 2 тыс. ипотечных квартир.

Тенденция показывает, что льготное кредитование в совокупности с господдержкой продолжат подстегивать спрос на новостройки, а это неизбежно будет увеличивать их ценник. Но пока сложно сказать, где предел этого роста. И не станут ли меры, призванные сделать жилье доступным, барьером на пути покупки квартир барнаульцами со средним достатком.

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