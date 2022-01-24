Барнаул достоин собственного Оскара

Жилой комплекс состоит из 2 блок-секций, в которых будут размещены 240 квартир. Всего в доме 17 оригинальных планировочных решений квартир, которые идеально подходят для проживания семей с детьми. Площадь квартир начинается с 45,9 квадратных метров, площадь самой большой квартиры — 105,1 квадратный метр. На территории комплекса также будет размещен подземный паркинг.
ЖК Oscar имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру — в шаговой доступности от дома находятся общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.
При проектировании жилого комплекса учтен тот факт, что собственники квартир по многих домах самостоятельно утепляют лоджии, выносят радиаторы и прибегают к разного рода уловкам. В ЖК Oscar уже позаботились и оснастили каждую квартиру зимним садом. Зимний сад — это полезное пространство, которое также отапливается, как и вся площадь квартиры. Зимний сад можно использовать создания собственной цветочной оранжереи, кабинета, лаунж-пространства, библиотеки.
Архитектура ЖК Oscar выполнена в сдержанном современном стиле, стильный интерьер общественных пространств — в благородных цветах, с акцентами на материалы и их фактуру.
Отметим, продажа квартир в ЖК Oscar осуществляется в соответствии с 214-ФЗ через заключение договоров долевого участия с использованием механизма эскроу-счетов. В настоящее время дом аккредитован следующими банками: эскроу-агент Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Транскапиталбанк, Открытие, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Подробную информацию о жилом комплексе Oscar можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона: +7 (3852)50−06−61 или на сайте oscardom.ru. Застройщик ООО СЗ «Аурис», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф