Барнаул достоин собственного Оскара

Новый жилой комплекс Oscar начали строить в начале текущего года в Барнауле на проспекте Красноармейский, 61б. Двадцатипятиэтажный дом будет возвышаться на высоту более 81 метра, напоминая по силуэту статуэтку известной кинопремии.

Жилой комплекс состоит из 2 блок-секций, в которых будут размещены 240 квартир. Всего в доме 17 оригинальных планировочных решений квартир, которые идеально подходят для проживания семей с детьми. Площадь квартир начинается с 45,9 квадратных метров, площадь самой большой квартиры — 105,1 квадратный метр. На территории комплекса также будет размещен подземный паркинг.

ЖК Oscar имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру — в шаговой доступности от дома находятся общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.

При проектировании жилого комплекса учтен тот факт, что собственники квартир по многих домах самостоятельно утепляют лоджии, выносят радиаторы и прибегают к разного рода уловкам. В ЖК Oscar уже позаботились и оснастили каждую квартиру зимним садом. Зимний сад — это полезное пространство, которое также отапливается, как и вся площадь квартиры. Зимний сад можно использовать создания собственной цветочной оранжереи, кабинета, лаунж-пространства, библиотеки.

Архитектура ЖК Oscar выполнена в сдержанном современном стиле, стильный интерьер общественных пространств — в благородных цветах, с акцентами на материалы и их фактуру.

Стильный интерьер. ООО СЗ «Аурис» Стильный интерьер. ООО СЗ «Аурис» Стильный интерьер. ООО СЗ «Аурис» Стильный интерьер. ООО СЗ «Аурис»

Отметим, продажа квартир в ЖК Oscar осуществляется в соответствии с 214-ФЗ через заключение договоров долевого участия с использованием механизма эскроу-счетов. В настоящее время дом аккредитован следующими банками: эскроу-агент Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Транскапиталбанк, Открытие, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.