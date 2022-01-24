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Барнаул достоин собственного Оскара

Новый жилой комплекс Oscar начали строить в начале текущего года в Барнауле на проспекте Красноармейский, 61б. Двадцатипятиэтажный дом будет возвышаться на высоту более 81 метра, напоминая по силуэту статуэтку известной кинопремии.

ООО СЗ «Аурис»

Жилой комплекс состоит из 2 блок-секций, в которых будут размещены 240 квартир. Всего в доме 17 оригинальных планировочных решений квартир, которые идеально подходят для проживания семей с детьми. Площадь квартир начинается с 45,9 квадратных метров, площадь самой большой квартиры — 105,1 квадратный метр. На территории комплекса также будет размещен подземный паркинг.

ЖК Oscar имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру — в шаговой доступности от дома находятся общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.

При проектировании жилого комплекса учтен тот факт, что собственники квартир по многих домах самостоятельно утепляют лоджии, выносят радиаторы и прибегают к разного рода уловкам. В ЖК Oscar уже позаботились и оснастили каждую квартиру зимним садом. Зимний сад — это полезное пространство, которое также отапливается, как и вся площадь квартиры. Зимний сад можно использовать создания собственной цветочной оранжереи, кабинета, лаунж-пространства, библиотеки.

Архитектура ЖК Oscar выполнена в сдержанном современном стиле, стильный интерьер общественных пространств — в благородных цветах, с акцентами на материалы и их фактуру.

Стильный интерьер.
Стильный интерьер.
ООО СЗ «Аурис»
Стильный интерьер.
Стильный интерьер.
ООО СЗ «Аурис»
Стильный интерьер.
Стильный интерьер.
ООО СЗ «Аурис»
Стильный интерьер.
Стильный интерьер.
ООО СЗ «Аурис»

Отметим, продажа квартир в ЖК Oscar осуществляется в соответствии с 214-ФЗ через заключение договоров долевого участия с использованием механизма эскроу-счетов. В настоящее время дом аккредитован следующими банками: эскроу-агент Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Транскапиталбанк, Открытие, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.

Подробную информацию о жилом комплексе Oscar можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона: +7 (3852)50−06−61 или на сайте oscardom.ru. Застройщик ООО СЗ «Аурис», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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