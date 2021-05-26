Барнаул купил разобранное здание новосибирской Soccer Arena

«Спортивный объект разобран и продан в Барнаул. Жителей могу поздравить <…> В Барнауле будет спортивный центр, а в нашем городе — нет», — цитируют депутата местные СМИ.
В Instagram Soccer Arena опубликовали несколько видео с процессом разбора: «Ломать не строить», — грустно комментируют новосибирцы. Они пытались отстоять это здание, но не вышло.
По данным НГС, компания «Краснообск Монтажспецстрой» выкупила спорткомплекс и планирует построить на расчищенной площадке жилой дом.
«Люди, которые купят квартиры в этом доме, не уснут никогда. Потому что духи соккер арены будут играть в футбол и греметь штангами!» — комментируют жители сибирской столицы в соцсетях.
В мэрии не собираются выдавать разрешение на стройку, так как территория не обеспечена объектами социальной инфраструктуры (нет школ, детсадов и так далее). Чиновники готовы идти в суд.
Ранее сообщалось, что 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники Академии ФК «Новосибирск», которые тренировались на площадках арены, остались на улице.
Где в Барнауле могут разместить Soccer Arena — можно лишь догадываться.