26 мая
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Недвижимость

Барнаул купил разобранное здание новосибирской Soccer Arena

В Новосибирске разобрали здание спорткомплекса Soccer Arena и, по словам депутата горсовета Игоря Титаренко, продали в Барнаул.

Снос Soccer Arena.
Снос Soccer Arena.
«АСТ-54»

«Спортивный объект разобран и продан в Барнаул. Жителей могу поздравить <…> В Барнауле будет спортивный центр, а в нашем городе — нет», — цитируют депутата местные СМИ.

В Instagram Soccer Arena опубликовали несколько видео с процессом разбора: «Ломать не строить», — грустно комментируют новосибирцы. Они пытались отстоять это здание, но не вышло.

По данным НГС, компания «Краснообск Монтажспецстрой» выкупила спорткомплекс и планирует построить на расчищенной площадке жилой дом.

«Люди, которые купят квартиры в этом доме, не уснут никогда. Потому что духи соккер арены будут играть в футбол и греметь штангами!» — комментируют жители сибирской столицы в соцсетях.

В мэрии не собираются выдавать разрешение на стройку, так как территория не обеспечена объектами социальной инфраструктуры (нет школ, детсадов и так далее). Чиновники готовы идти в суд.

Ранее сообщалось, что 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники Академии ФК «Новосибирск», которые тренировались на площадках арены, остались на улице.

Где в Барнауле могут разместить Soccer Arena — можно лишь догадываться.

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