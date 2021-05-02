В Новосибирске сносят спорткомплекс, в котором занимались 1,5 тысячи детей

1 мая в Новосибирске по решению нового собственника начали сносить здание спорткомлекса Soccer Arena, сообщает «Прецедент ТВ». Здесь тренировались 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники Академии ФК «Новосибирск».

«Никто не в силах противостоять тому, что происходит. Полторы тысячи детей, занимавшихся на футбольных полях, теперь на улице. А потом мы удивляемся, почему в городе наркомания. Да потому что нет спортивных массовых объектов для такого большого числа населения, даже депутат сдался, занимавшийся этим вопросом», — цитирует издание жителей Новосибирска.

Участок со спорткомплексом Soccer Arena в марте 2021 года приобрела строительная компания «Краснообск монтажспецстрой». Согласно данным кадастровой карты, в качестве категории земли, на которой стоит спорткомплекс, указана «многоэтажная жилая застройка». Площадь участка составляет 7900 м².

Спортивная площадка работала до 23 апреля. Сейчас рабочие разбирают каркас здания и выносят из помещения спортивное оборудование. Как выяснил НГС, комплекс снесут в течение месяца.

Ранее стало известно, что новосибирская строительная компания «Ликстрой» выиграла тендер на строительство нового здания алтайской прокуратуры за 426 млн рублей.