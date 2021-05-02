2 мая 11°C
﻿
Недвижимость

В Новосибирске сносят спорткомплекс, в котором занимались 1,5 тысячи детей

1 мая в Новосибирске по решению нового собственника начали сносить здание спорткомлекса Soccer Arena, сообщает «Прецедент ТВ». Здесь тренировались 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники Академии ФК «Новосибирск».

Снос Soccer Arena.
Снос Soccer Arena.
«АСТ-54»

«Никто не в силах противостоять тому, что происходит. Полторы тысячи детей, занимавшихся на футбольных полях, теперь на улице. А потом мы удивляемся, почему в городе наркомания. Да потому что нет спортивных массовых объектов для такого большого числа населения, даже депутат сдался, занимавшийся этим вопросом», — цитирует издание жителей Новосибирска.

Участок со спорткомплексом Soccer Arena в марте 2021 года приобрела строительная компания «Краснообск монтажспецстрой». Согласно данным кадастровой карты, в качестве категории земли, на которой стоит спорткомплекс, указана «многоэтажная жилая застройка». Площадь участка составляет 7900 м².

Спортивная площадка работала до 23 апреля. Сейчас рабочие разбирают каркас здания и выносят из помещения спортивное оборудование. Как выяснил НГС, комплекс снесут в течение месяца.

Ранее стало известно, что новосибирская строительная компания «Ликстрой» выиграла тендер на строительство нового здания алтайской прокуратуры за 426 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость