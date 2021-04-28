Новое здание для прокуроров в Барнауле построит новосибирская компания за 426 млн рублей

Возведение сооружения обойдется в 426,8 млн рублей — деньги выделят из федерального бюджета.
«Согласно документам, единственным участником конкурса стало новосибирское ООО „Ликстрой“», — отмечает издание со ссылкой на электронную площадку «РТС-Тендер».
Застройщик должен завершить возведение здания до января 2023 года. Напомним, речь идет о восьмиэтажном сооружении с подземной парковкой на улице Партизанской.
До 2019 года на месте нового штаба прокуратуры Алтайского края находилась историческая усадьба купца Михайлова, которую пытались спасти общественники и активисты.
По мнению барнаульцев, новое здание надзорного ведомства приведет к транспортному коллапсу в центре города.
По данным сервиса Rusprofile, «Ликстрой» зарегистрировали в 2015 году. Уставной капитал — 10 тыс. рублей, выручка за 2020-й год — 360,7 млн рублей.
Компания получала госконтракты на капремонт тепловых сетей и кровельные работы в Кузбассе, а также на ремонт автодорог в Новосибирской области.