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21 мая 17°C

Успей полюбоваться. Как разбирают особняк Михайлова в Барнауле

Общественникам не удалось спасти историческое здание на ул. Партизанской, 97 в Барнауле. 20 мая здесь начали разбирать бывший особняк Михайлова с помощью строительной техники. Завершить демонтаж всего комплекса зданий бывшей онкобольницы предстоит в конце августа.

Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Анна Зайкова.

По оценкам строителей, которые готовили здание к демонтажу, оно было в плохом состоянии. «Там в полах дыры. А стены!.. Они же из глины построены. Что плохого, что на месте этого старого здания будет дорожная развязка и парковка», — говорит один из работников стройки.

Сносить здание начали со стороны двора. Здесь уже разрушена часть помещений, кирпичи от которых свалены в кучу. Сохранившийся исторический стройматериал собирается на полеты и вывозится за пределы площадки. Возможно, он пойдет на реконструкцию зданий-памятников или на строительство других объектов. Строить из него можно, заключают работники площадки.

Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Анна Зайкова.

Кроме особняка Михайлова на территории бывшей онкобольницы разбирают еще несколько зданий. В том числе бетонный «саркофаг», который накрывал оборудования для облучения пациентов медучреждения. Строители говорят, что советская постройка очень крепкая. Чтобы пробить дыру с одного угла им пришлось потратить около 20 млн рублей. Полностью расчистить площадку планируют к концу августа.

Особняк Михайлова построен из красного кирпича в начале прошлого века. Здание не имеет статуса памятника архитектуры, поэтому попало под снос. Освободившаяся территория войдет в участок для строительства восьмиэтажного здания прокуратуры с подземной парковкой и обширной территорией для стоянки автомобилей около здания.

Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Партизанская, 97. Снос исторического здания.
Анна Зайкова.

Городские общественники пытались отстоять исторический объект, обращаясь в суд и управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края, а также в прокуратуру. Однако их доводы не услышали.

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