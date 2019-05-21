Успей полюбоваться. Как разбирают особняк Михайлова в Барнауле

Общественникам не удалось спасти историческое здание на ул. Партизанской, 97 в Барнауле. 20 мая здесь начали разбирать бывший особняк Михайлова с помощью строительной техники. Завершить демонтаж всего комплекса зданий бывшей онкобольницы предстоит в конце августа.

По оценкам строителей, которые готовили здание к демонтажу, оно было в плохом состоянии. «Там в полах дыры. А стены!.. Они же из глины построены. Что плохого, что на месте этого старого здания будет дорожная развязка и парковка», — говорит один из работников стройки.

Сносить здание начали со стороны двора. Здесь уже разрушена часть помещений, кирпичи от которых свалены в кучу. Сохранившийся исторический стройматериал собирается на полеты и вывозится за пределы площадки. Возможно, он пойдет на реконструкцию зданий-памятников или на строительство других объектов. Строить из него можно, заключают работники площадки.

Партизанская , 97. Снос исторического здания. Анна Зайкова.

Кроме особняка Михайлова на территории бывшей онкобольницы разбирают еще несколько зданий. В том числе бетонный «саркофаг», который накрывал оборудования для облучения пациентов медучреждения. Строители говорят, что советская постройка очень крепкая. Чтобы пробить дыру с одного угла им пришлось потратить около 20 млн рублей. Полностью расчистить площадку планируют к концу августа.

Особняк Михайлова построен из красного кирпича в начале прошлого века. Здание не имеет статуса памятника архитектуры, поэтому попало под снос. Освободившаяся территория войдет в участок для строительства восьмиэтажного здания прокуратуры с подземной парковкой и обширной территорией для стоянки автомобилей около здания.

Партизанская , 97. Снос исторического здания. Анна Зайкова.

Городские общественники пытались отстоять исторический объект, обращаясь в суд и управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края, а также в прокуратуру. Однако их доводы не услышали.