«Барнаулкапстрой» запустил нового подрядчика на проблемный ЖК «Парковый»

«Барнаулкапстрой» провел контрольные обмеры объемов строительно-монтажных работ и заключил договор подряда с организацией из ГК «Адалин».
Новый подрядчик уже приступил к достройке третьей блок-секции.
В ближайшие дни решится вопрос с подключением видеокамеры на строящемся доме, появится возможность наблюдать за ходом проведения работ на строительной площадке в режиме реального времени, сообщил руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.
Напомним, завершение возведения недостроенных жилых домов для дольщиков «Барнаулкапстроя», в том числе ЖК «Парковый», взял под личный контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.