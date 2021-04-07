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Недвижимость

«Барнаулкапстрой» запустил нового подрядчика на проблемный ЖК «Парковый»

Новый подрядчик из группы компаний «Адалин» начал строительные работы в проблемном ЖК «Парковый» (ул. Парковая, 71) в Барнауле. Об этом стало известно на заседании в администрации города.

В Барнауле продаются квартиры "проблемных" домов ЖК "Парковый".
В Барнауле продаются квартиры "проблемных" домов ЖК "Парковый".
"Авито".

«Барнаулкапстрой» провел контрольные обмеры объемов строительно-монтажных работ и заключил договор подряда с организацией из ГК «Адалин».

Новый подрядчик уже приступил к достройке третьей блок-секции.

В ближайшие дни решится вопрос с подключением видеокамеры на строящемся доме, появится возможность наблюдать за ходом проведения работ на строительной площадке в режиме реального времени, сообщил руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.

Напомним, завершение возведения недостроенных жилых домов для дольщиков «Барнаулкапстроя», в том числе ЖК «Парковый», взял под личный контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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