Барнаульская квартира с лифтом попала в десятку самых огромных в России

Десятку самых крупных квартир в России, по данным ЦИАН , замыкает пентхаус в доме под куполом на пр. Комсомольском, 40 в Барнауле.

В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей.

Площадь такого жилья составляет 534 кв. м, цена — 30 млн рублей.

Это трехуровневые апартаменты с собственным лифтом, библиотекой и фонтаном. Шестикомнатная квартира не раз появлялась на разных сайтах о продаже недвижимости. Шесть лет назад элитные хоромы продавали за 32 млн рублей.

Самая большая квартира в России находится в Сочи — площадь пентхауса 2000 кв. м, он стоит 567 млн рублей. В квартире есть несколько террас с садами.

На втором месте — пентхаус в Санкт-Петербурге площадью 903,5 кв. м и ценой 249 млн рублей.

На третью строчку попало жилье в Подмосковье, площадью 880 кв. м и ценой 150 млн рублей.