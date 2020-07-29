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Недвижимость

Барнаульская пенсионерка получила 1,8 млн рублей за жилье, которое с 2012 года не могут снести

В Алтайском крае пенсионерке спустя несколько лет помогли решить жилищную проблему, сообщает региональная прокуратура.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова.
Аварийный дом на ул. Петра Сухова.
https://vk.com/civilpatrol

77-летняя женщина, имеющая инвалидность, владеет жилым домом по улице Папанинцев в Барнауле.

«В феврале 2012 года решением межведомственной комиссии администрации города дом признан аварийным и подлежащим сносу до 2015 года», — рассказали в ведомстве.

Однако строение не входило в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, поэтому подлежало выкупу комитетом ЖКХ, но этого не сделали.

Прокуратура направила исковое заявление, в ходе рассмотрения которого пенсионерка и комитет заключили соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Женщине перечислили более 1,8 млн рублей, производство по делу прекратили.

Ранее сообщали о пенсионере МВД, которого выселяют на улицу из рассыпающегося дома в Барнауле.

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