Барнаульская пенсионерка получила 1,8 млн рублей за жилье, которое с 2012 года не могут снести

77-летняя женщина, имеющая инвалидность, владеет жилым домом по улице Папанинцев в Барнауле.
«В феврале 2012 года решением межведомственной комиссии администрации города дом признан аварийным и подлежащим сносу до 2015 года», — рассказали в ведомстве.
Однако строение не входило в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, поэтому подлежало выкупу комитетом ЖКХ, но этого не сделали.
Прокуратура направила исковое заявление, в ходе рассмотрения которого пенсионерка и комитет заключили соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
Женщине перечислили более 1,8 млн рублей, производство по делу прекратили.
Ранее сообщали о пенсионере МВД, которого выселяют на улицу из рассыпающегося дома в Барнауле.