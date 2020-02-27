Барнаульские чиновники оспаривают проигранное ими дело о красных линиях

В судебном споре барнаульской пенсионерки Натальи Бобровских, которая выиграла у городской администрации безнадежное дело о красных линиях, — новый поворот. 17 января городской комитет по строительству и архитектуре (сразу после публикации на altapress.ru ) подал апелляционную жалобу.

Решение в окончательной редакции стороны получили 18 декабря, на обжалование у властей было 30 дней. Власти пропустили срок, отведенный на обжалование, и просили его восстановить, что суд и сделал.

По словам юриста, барнаульский комитет по строительству и архитектуре подал апелляционную жалобу 17 января. Сразу после того, как о выигрышном деле пенсионерки заговорили СМИ.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Жалобу подготовили в течение трех дней с момента публикации статьи. В ней комитет по строительству перечисляет нормы права градостроительного кодекса, который был принят в 2004 году. Хотя спорные красные линии в районе участка Бобровских нанесены в 2001 году. Любой гражданин понимает, что новый закон обратной силы не имеет. Тем не менее власти написали такую жалобу.

Интересно и то, что жалоба поступила не от городской администрации, а от комитета по строительству, который в судебном процессе выступал, как третье лицо и свою позицию, по словам юриста, на протяжении года никак не выражал.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

«Судебная практика рассматривает уполномоченные органы публичной власти как единое целое, независимо от их структурных подразделений. Прежде всего, они должны разобраться между собой и извиниться перед людьми, как это делают в развитых странах. У нас же чиновники до последнего не признают очевидные нарушения», — убежден Сергей Сандаковский.

По словам юриста, свою позицию семья Бобровских намерена отстаивать до последнего.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Суд первой инстанции принял решение, и нет никаких экстраординарных причин, чтобы его отменить. Бывают всякие чудеса, но надеюсь, что суд примет справедливое решение.

Апелляционная жалоба будет рассматриваться 25 марта.

История тяжбы

13 ноября 2019 года Центральный районный суд вынес решение в пользу пенсионерки, проживающей по адресу пер. Ярославский, 25. Оно вступило в законную силу. Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский смог доказать, что строительство дома на земельном участке не было самовольным, он располагается в пределах проекта.

А границы земельного участка не менялись с момента его выделения в 1964 году. Кроме того, Сандаковский доказал, что красные линии, которые провели по участку в 2001 году, нанесены с нарушениями.

Жительницы проезда Ярославский Наталья Бобровских и Ольга Шишкина. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Истребовав доказательства по красным линиям, мы выяснили, что процедура их нанесения в районе участка Бобровских была нарушена — проект планировки и межевания красных линий не составлен и не утвержден.

Чиновники ничем не смогли аргументировать свою позицию.