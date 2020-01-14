«Позор для администрации»: пенсионерка выиграла у барнаульских чиновников безнадежное дело о красных линиях

Судебное дело барнаульской пенсионерки Натальи Бобровских будто под копирку списано с сотен ему подобных. Сюжет бесхитростный, но громкий: жителей частных домов Барнаула массово обвиняют в самовольном захвате общественных территорий, так как их постройки вышли за красные линии. Главное отличие одно: в суде она выиграла. Подробности — в материале altapress.ru.

Пенсионерке предъявили 100 тыс.

Наталья Бобровских купила старый дом (1964 года постройки) в пер. Ярославский, 25 в 1995 году. Больше 20 лет чиновники не предъявляли к ней никаких претензий, но и она со своей стороны границ участка не меняла.

Это мирное сосуществование закончилось в декабре 2018 года, когда пенсионерке пришло предписание от администрации Центрального района: восстановить границы участка.

Чиновники полагали: женщина «захватила» 7 кв. метров земли общего пользования. И подали на нее в суд, где потребовали привести участок «в первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего использования». Но для этого женщине пришлось перенести забор на 60 см вглубь и снести сени.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

В случае неисполнения решения пенсионерке грозила судебная неустойка — 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки и по 50 тыс. за каждый последующий месяц.

Безнадежное дело

Владельцы частных усадеб в Барнауле проигрывают в судах большинство подобных дел — а их десятки или даже сотни. Людей заставляют «ужиматься» — сносить часть построек, переносить заборы.

Все суды исходят из двух аргументов чиновников.

Во-первых, красные линии нанесены — и чиновники предъявляют как доказательство некий документ, в котором они обозначены. Во-вторых, постройки жителей за них заступают — и суду предъявляют акт визуального осмотра. Вывод: люди пользуются общественными территориями самовольно, они их захватили.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

Аргументы обиженных барнаульцев вроде «мы здесь по 40 лет живем и ничего не захватывали» судей никак не убеждают. При этом, как правило, в суде никто не выясняет: как нанесли эти красные линии, законно ли это сделали их «авторы» или нет, соблюдены ли все процедуры.

В деле Бобровских как раз и было доказано: самовольного захвата не было, а вот порядок нанесения красных линий нарушен. И чиновники глубоко не правы. Но обо всем по порядку.

Они не самовольщики

Сергей Сандаковский из компании «Юрисдело», представлявший на суде интересы Бобровских, поставил задачу доказать, что строительство не было самовольным (а, значит, оно законное), дом располагается в пределах проекта, а границы участка не менялись с момента его выделения.

Сергей Сандаковский vk.com/id3481695

«Причем мы сразу посоветовали клиентке зарегистрировать право собственности на участок и успели сделать это до вынесения решения суда, и даже до проведения судебной экспертизы», — объясняет Сандаковский.

Чтобы доказать, что пенсионерка владеет участком и домом на законных основаниях, юристы компании подняли все архивные документы, которых у самой Натальи Бобровских не было: договор о предоставлении участка для строительства 55-летней давности, техпаспорт и план местности.

«В суде нам удалось доказать, что фактические границы находятся в пределах плановых. Здесь сыграло роль законное правило: в случае отсутствия в документах сведений о координатах участка, за его границы принимают те, что существуют на местности более 15 лет», — объясняет Сандаковский.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

А раз участок был выделен и используется законно, за плановые границы не выходит — какие могут быть претензии?

Три «туалетных» бумажки

Но юрист пошел дальше: доказал еще и то, что красные линии, которые провели по участку Бобровских (как оказалось, еще в 2001 году), нанесены с нарушениями. Доказать противоположное чиновники не смогли.

Юрист показывает корреспондентам altapress.ru «карту» красных линий, которую администрация предъявила суду: «Это три „туалетных бумажки“, на которых даже город не указан», — дает пояснения он. Впрочем, дело даже не в этом.

Карта красных линий. altapress.ru

«Существует инструкция о порядке проектирования и установления красных линий, утвержденная еще в 1998 году Госстроем РФ. Истребовав доказательства по красным линиям, мы выяснили: процедура их нанесения в районе участка Бобровских была нарушена. Например, проект планировки и межевания красных линий не составлен и не утвержден», — объясняет Сандаковский.

Более того, специалисты должны были выехать на местность, чтобы установить геодезические знаки на границы красных линий. Никто этого не сделал.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

«По инструкции, красные линии наносятся с учетом градостроительной ситуации. А их нарисовали так, как будто домов здесь нет. Прямо по головам начертили в 2001 году и словно забыли про них. Вспомнили только через 15 лет. Если бы тогда специалисты пришли вбивать геодезические знаки, что они обязаны были сделать согласно инструкции, народ бы уже тогда взбунтовался», — рассказывает Сергей Сандаковский.

Путь беспредела

13 ноября 2019 года Центральный районный суд вынес решение в пользу Бобровских, решение вступило в силу.

«Судья Центрального райсуда Ирина Сергеева, я считаю, поступила храбро, а для администрации это позорное дело», — сказал Сергей Сандаковский.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

Местные жители не против более широкой дороги, если задача нанесения красных линий — обеспечить проезд пожарной машины. Но, говорит юрист, закон должен работать для людей, а не против них.

Юрист уверен, что выход из ситуации есть — власти могут выкупить земельные участки у собственников под места общего пользования по их рыночной стоимости.

«Они же идут беспредельным путем — заставляют снести часть жилого дома, который на законных основаниях стоит на этом месте с 1964 года», — возмущается Сандаковский.

Жительницы проезда Ярославский Наталья Бобровских и Ольга Шишкина. Анна Зайкова , altapress.ru

Юрист подчеркивает, что со стороны администрации это выглядит как злоупотребление правом.

Администрацию должны за это наказывать рублем. Чем больше мы взыскиваем судебных расходов с оппонентов, тем они мудрее становятся. Начинают думать, — говорит юрист.

Моральный вред не компенсируешь

Красные линии, которые прошлись по постройкам людей, стали обычной для Барнаула практикой. Подумайте, сколько человек, мирно живших в своих домах, начинают возмущаться властью, получив бумагу о необходимости снести то, что они построили своими руками и за свои деньги.

Наталью Бобровских, как оказалось, «третировали» без оснований.

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Каждый подобный иск от администрации можно назвать «вредительским», потому что он несет за собой некомпенсируемые убытки. Я уже не говорю про моральный вред, который мы не можем предъявить по таким категориям дел. Но он есть абсолютно точно.

Жители ул. 8 марта altapress.ru

От многолетних земельных «войн», как ранее писал altapress.ru, страдают и жители микрорайона Затон — они не могут узаконить дома и земли из-за функциональных зон, на которых строиться запрещено.

Кроме того, altapress.ru писал про ситуацию на ул. 8 марта и ул. Цаплина. Десятки людей, которые много лет проживали на этих улицах, городская администрация тоже признала «самовольными захватчиками территорий». Их заставляют сносить гаражи и хозпостройки, грозят крупными штрафами.

При этом многие уже проиграли суды и вынуждены будут платить неустойку.

В Затоне. altapress.ru

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»: