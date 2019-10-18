«Государственный рэкет»: барнаульцев массово признают самовольными захватчиками территорий

Барнаульцев, много лет живущих на улицах 8 Марта и Цаплина, администрация города признала «самовольными захватчиками территорий». Оштрафованы десятки людей, и более того: их заставляют сносить гаражи, хозпостройки и даже стены домов, заходящие за красные линии. Altapress.ru узнал подробности этой истории у самих пострадавших.

«Дойду до Европейского суда»

Пенсионер Виктор Каркавин купил дом с участком на ул. 8 Марта в начале 1980-х годов. Тогда же построил гараж и возвел пристройку. Забор, по его сведениям, поставили там, где городские власти воткнули колышки.

Осенью 2018-го выяснилось: 40 лет он нарушал закон, сам того не подозревая, — хозпостройки «заступают» за красные линии. Хуже того, по этой «опасной границе» проходит стена дома. Хотя все эти годы к пенсионеру не было никаких претензий.

По словам Каркавина, в прошлом году по распоряжению мэрии его границы проверили. Общая площадь «самовольно захваченных земель» — 90 кв. метров. Пристройки зашли за красную линию на целых 3,5 метра, и их надо сдвинуть вглубь участка. А стену и вовсе разобрать.

Согласно Градостроительному кодексу РФ красные линии — это линии, которые обозначают существующие, планируемые, изменяемые и вновь образуемые границы территорий общего пользования и территорий, занятых линейными объектами (мосты, дороги, линии электропередачи, трубопроводы и т. п.) и предназначенных для их размещения.

Виктор Каркавин ищет правду. altapress.ru

Виктора Каркавина, как и большую часть жителей домов на ул. 8 Марта, оштрафовали на 5 тыс. рублей. Но уступать он не намерен, хотя и знает: в случае отказа ему могут выписать новый штраф — уже 10 тыс. рублей.

Виктор Каркавин,

житель дома на ул. 8 Марта:

Это репрессии с элементами государственного рэкета. Как можно было назвать нас самовольными захватчиками? Я купил этот дом, никаких границ с того времени не нарушал. Буду бороться до конца — дойду до Европейского суда по правам человека.

«Сносите все»

Татьяна Калинина купила крайний дом на ул. 8 Марта в 1996-м. За 23 года к ней тоже не было никаких претензий от властей.

Татьяна Калинина и Владислав Вакаев altapress.ru

А в прошлом году и ей выписали штраф за нарушение границ общественных территорий и велели снести все, что заходит за красную линию, — сарай, баню и гараж. За красную линию попала и часть жилого дома.

Но ее ситуация зашла еще дальше, чем у соседа по улице Виктора Каркавина: горадминистрация потребовала сноса в суде. И добилась своего. За неисполнение решения Калининой придется платить по тысяче рублей в месяц.

Татьяна Калинина,

жительница дома на ул. 8 Марта:

Сказали сносить. А как я это сделаю? Я уже потратила 7 тыс. на адвоката, у меня денег нет совсем, и помощи ждать неоткуда — я одна живу.

«Можем и внеплановую проверку устроить»

Оштрафованных на ул. 8 Марта — чуть ли не вся улица. Правда, пока только ее нечетная сторона.

Жители ул. 8 марта altapress.ru

«А еще и улица Цаплина тоже. После покупки ничего на земельном участке не меняли. Если бы эти штрафы были разовой акцией, мы бы пережили как-то. А нам сказали: бывают плановые проверки, а можем хоть завтра внеплановую устроить и опять оштрафовать», — рассказывает Ирина, живущая здесь с 1969 года.

Их истории — далеко не единичные: нарушения границ участков в последние несколько лет стали массово выявляться как органами муниципального земельного контроля Барнаула, так и государственными инспекторами по использованию и охране земель управления, пояснили в управлении Росреестра по Алтайскому краю.

Так, за девять месяцев 2019 года в крае выявили почти 2 тыс. нарушений в области земельного законодательства. И более 50% из них — как раз нарушение границ участков. Ранее altapress.ru рассказывал о подобной ситуации у жителей Центрального района.

«Не будем бить росгвардейцев»

Жители улицы 8 Марта обратились за помощью к депутату АКЗС Владиславу Вакаеву. Он со своей стороны запросил разъяснения в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Ответ получил. Но, в общем-то, формальный.

«На ваше обращение сообщаем, что красные линии в районе земельных участков, расположенных по адресам: г. Барнаул, ул. 8 Марта, 1−27-а, были рассчитаны Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Барнаула 25.06.1997 и согласованы главным архитектором Барнаула», — ответил руководитель комитета.

Жителей оштрафованной улицы Вакаев поддерживает. Но и специалистов, которые эти красные линии проводили, понимает.

Жители ул. 8 марта altapress.ru

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Я понимаю логику разработчиков этих красных линий, они были нарисованы просто исходя из нормативов. И догадываюсь, что это было сделано на случай эвакуации — когда-то это был единственный выезд из города. Поэтому красная линия сделана с огромным запасом.

Депутат предложил написать ему общее письмо-обращение с просьбой пересмотреть красные линии. А в случае чего готов и митинг поддержать. Но только если жители «не будут бить росгвардейцев», пошутил он во время встречи на «поле битвы».

Дело в конфликте соседей

Но почему вообще возникают подобные истории? В Росреестре рассказали: такое случается из-за поступивших к ним жалоб. Сосед написал заявление в Росреестр или органы муниципального земельного контроля — и сотрудники ведомства выезжают с внеплановой проверкой.

Росреестр. Михаил Хаустов

«В подобную ситуацию может быть вовлечена вся улица, если у всех соседних собственников заборы вынесены за пределы той площади, которая указана в документах. Чаще всего самозахваченные территории у тех, кто построил дома давно. Владельцы менялись, когда-то забор был выдвинут на земли общего пользования, но тогда вопросов по соблюдению границ не было. Теперь, когда человек покупает дом, он не проверяет, соответствует ли площадь участка тому, что написано в правоустанавливающих документах. Уже позже выясняется, что предыдущие собственники захватили общую землю, подвинув забор на несколько метров в разные стороны», — объясняет руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников.

Чуть раньше сотрудник Росреестра дал разъяснение корреспонденту «Вести22» на эту же тему. Как оказалось, «границы» можно попытаться перенести (хотя нормативы никто нарушать, конечно, не будет). Однако жителям надо объединиться.

«Если всей улицей заявление напишете, возможно, внесут изменения в генплан, красную линию передвинут. Но это будет только первый этап устранения нарушений. Второй этап — нужно оформить ту часть, которая выходит за границы», — рассказала начальник отдела госземельного надзора управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина.

«Воспринимайте штраф как арендную плату»

Юрист Игорь Осипов недоумевает, почему власти не идут на уступки и относятся формально к проблеме. Одной из причин массовых штрафов он называет «пополнение городского бюджета».

Игорь Осипов,

юрист по вопросам недвижимости:

Больше всего меня возмущает, что власти не дают в аренду территории, которые выходят за пределы красных линий. Конечно, с точки зрения норм они совершенно правы. Но народ оказывается в бюрократической ловушке, причем логика властей не всегда ясна.

Игорь Осипов vk.com/urist.osipov.igor

Юрист советует просить отсрочку в исполнении решения суда. «За каждый месяц неисполнения они требуют штрафные санкции. Воспринимайте штраф как арендную плату, а ваши забор и баня останутся там, где они и были. Но это до тех пор, пока администрация не подаст в суд еще раз. Тогда судебные приставы наймут подрядную организацию — снесут гараж, баню, забор, а вы еще будете за это должны», — уточняет Осипов.

Игорь Осипов,

юрист по вопросам недвижимости:

Когда формировались улицы и заборы, в 1960-х годах, действовали одни нормы. Вообще неизвестно, применялись ли какие-то нормы. Потом, в 1990-х, были сформированы СНиПы. Когда мы пишем заявление о переносе красных линий — говорят: смотрите, по СНиПам расстояние между красными линиями 15 метров, а у нас 12 метров. Мы не можем пойти на сужение улицы, потому что по СНиПам это не проходит. Часто такие «самовольные» заборы создают реальную опасность — например, пожарная машина может не проехать. Но с другой стороны, улица Цаплина очень широкая. Там батальон пожарных машин в три ряда проедет. И такой необходимости в сносе заборов конкретно там нет.