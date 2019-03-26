Барнаульцев заставляют сносить постройки из-за красных линий. Что делать и как этого избежать

Публикация altapress.ru о споре жителей нагорной части Барнаула по поводу сноса построек, которые выходят за пределы красных линий, вызвала ажиотаж у читателей. В редакцию стали поступать аналогичные обращения. Оказалось, что проблема актуальна и для других районов города. Мы выяснили, что делать, если вы получили предписание о сносе забора или построек, и как обезопасить себя от подобного.

«Письма счастья»

Несколько жителей проезда Ярославского на Горе получили повестки в суд от администрации Центрального района. Людей хотят заставить снести заборы, постройки и даже части домов, выходящие за пределы красных линий. В противном случае грозят начислить многотысячные штрафы.

Причиной проверки и обращения администрации района в суд послужила жалоба от одного из жителей этой улицы. Первые судебные заседания уже начались, по делам назначили экспертизы.

А вот барнаулец Андрей Ларин с улицы Третьякова уже получил штраф за «захват территории общего пользования» — как он утверждает, без суда и предупреждения. Мужчина приобрел дом, и границы земельного участка не менял. То есть, ему, возможно, достались ошибки предыдущего собственника. Теперь Ларину предстоит выяснять, кто прав — он или администрация.

Улица Третьякова в Барнауле. Андрей Ларин для altapress.ru

Что такое красная линия Согласно Градостроительному кодексу РФ, красные линии — это линии, которые обозначают существующие, планируемые, изменяемые и вновь образуемые границы территорий общего пользования и территорий, занятых линейными объектами (мосты, дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п) и предназначенных для их размещения.

1. Определите границы участка

Предписание с требованием снести забор или надворные постройки может прислать либо администрация района, либо Росреестр. Суть претензии обычно сводится к тому, чтобы «в срок до такого-то числа восстановить границы земельного участка». Барнаульский юрист Романа Виноградов рассказал altapress.ru, что делать тем, кто получил такой документ.

Роман Виноградов,

юрист:

В первую очередь нужно выяснить, правильно ли определены границы участка. Земля при этом должна быть оформлена надлежащим образом. Часто бывает, что участок даже не поставлен на кадастровый учет — то есть, его границы не определены. В таком случае собственник лишает себя большей части аргументов в споре.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Если земля не узаконена, но на нее имеются старые документы, это можно сделать в Росреестре. Границы участка должен будет определить кадастровый инженер. Такую услугу можно получить в Федеральном БТИ, Алтайском центре недвижимости и государственной кадастровой оценки или в частных организациях, занимающихся землеустройством.

Роман Виноградов,

юрист:

Многие люди не задумываются по поводу узаконивания земли. У них есть какие-то документы «еще от прабабушки», и они считают, что этого достаточно. Это и вправду действующие документы, просто их нужно оформить. Неузаконенные земельные участки как бы не существуют для Росреестра — их может не быть даже на кадастровой карте.

2. Запросите карту с красными линиями

Убедившись, что земля оформлена по закону, нужно запросить топографическую съемку с нанесением красных линий в городском комитете по строительству, архитектуре и развитию. Также можно оформить письменный запрос автору предписания с просьбой разъяснить суть нарушения.

Карта с красными линиями. altapress.ru

Роман Виноградов,

юрист:

Необходимо уточнить, действительно ли земельный участок и находящиеся на нем постройки выходят за пределы красной линии. Если да, следующий шаг — выяснить, когда и на основании каких документов появилась эта красная линия.

Давность постройки нужно соотнести с давностью нанесения красной линии. К примеру, если в границах земельного участка стоит дом 60-х годов постройки, а красную линию нанесли в 2015 году, то с большой вероятностью это проблема не собственника жилья, а районной администрации. «Капитальные постройки из-за этого переносить не заставят, а вот красную линию, скорее всего, придется перенести, внеся изменения в проект межевания квартала», — говорит Роман Виноградов.

С гаражами и банями дела обстоят сложнее, ведь они не подлежат обязательной регистрации. Если постройка стоит в пределах участка, и на нее заходит красная линия, нужно выяснить судьбу возникновения красной линии и установить, верно ли определены границы земли.

Зима на Алтае. Частный сектор. Михаил Хаустов

Роман Виноградов,

юрист:

Люди часто считают себя правыми, а потом приглашают кадастрового инженера, и выясняется, что их забор стоит не по границе. Может быть и такое, что баня, построенная 20 лет назад, все это время стояла неправильно — например, выходила наполовину за пределы участка.

Границы участков могут сместиться по разным причинам: в результате споров с соседями, самовольного захвата и так далее. Если так произошло, то собственнику придется убрать постройки добровольно или по суду.

3. Проверьте достоверность сведений о земле

Проверяя земельные участки на предмет незаконного захвата, специалисты земельного комитета или Росреестра ориентируются на данные, содержащиеся в кадастре. Но и они могут быть недостоверны — например, из-за кадастровых ошибок.

Частный сектор. Михаил Хаустов

Роман Виноградов,

юрист:

В моей практике был случай, когда красная линия проходила по участку, «заползая» на него на метр. Собственник получил предписание перенести забор, ведь, по данным Росреестра, на месте красной линии не было участка. Не согласившись с требованием, человек обратился в суд. Судебная экспертиза выявила кадастровую ошибку — неправы оказались обе стороны. Неверны были как сведения в кадастре, так и данные, указанные в старых документах собственника.

Если дело дошло до суда, то можно не бегать по инстанциям, а сразу просить о назначении землеустроительной экспертизы. Впрочем, она может и не понадобиться — достоверность данных о границах участка и положении построек на нем также можно проверить с помощью архивных документов или кадастрового инженера.

Какие штрафы грозят за отказ сносить постройки

В исках о восстановлении границ участка часто пишут большие суммы штрафов — к примеру, 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения судебного решения, а в дальнейшем по 50 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Как живет барнаульский район Яма. Юрий Сушков

Роман Виноградов,

юрист:

В таких ситуациях возможны два вида штрафных санкций за неисполнение решения суда: исполнительский сбор, устанавливаемый приставами, и судебный штраф. Судебный штраф устанавливается судом и, как правило, начисляется ежемесячно. Его размер суд определяет по своему усмотрению — он должен учесть степень вины, материальное положение гражданина и другие обстоятельства. Суд может и вовсе отказать истцу в таких требованиях, не взыскивая те космические суммы, которые указывают в иске. Для нашего региона это не слишком распространенная практика. Но в судебном процессе все же стоит упомянуть о чрезмерности заявленных сумм.

Сколько стоит правота

Отстаивать свои права на землю — дорогое удовольствие. Любого рода экспертиза обойдется примерно в 15 тыс. рублей, расходы на юриста начинаются от 15 тысяч. В результате спор о палисаднике может встать в 50−60 тысяч рублей, говорит Роман Виноградов.

Как живет барнаульский район Яма. Юрий Сушков

Некоторые горожане исполняют такие предписания добровольно, потому что считают, что условные 20 сантиметров земли не стоят таких денег. Им проще перенести забор, если речь идет только об этом.

Роман Виноградов,

юрист:

Собственникам, которые хотят оценить свои шансы в суде, я бы порекомендовал проконсультироваться с кадастровым инженером или юристом. Такие услуги обойдутся в 2−2,5 тысячи, но зато можно будет понять, есть ли смысл отстаивать свою правоту.

Как рассказала altapress.ru одна из жительниц проезда Ярославский Наталья Бобровских, в ее случае суд пообещал быть снисходительным: дать отсрочку на исполнение решения до лета. Если ей не удастся доказать свою правоту, женщина будет вынуждена сносить веранду своего дома.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

В каких случаях участок могут проверить

Как altapress.ru сообщили в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, основаниями для проведения внеплановых проверок земельных участков являются: обращения органов власти , юридических лиц , индивидуальных предпринимателей и граждан о нарушении земельного законодательства;

юридических лиц индивидуальных предпринимателей и граждан о нарушении земельного законодательства; возникновение угрозы или причинение вреда жизни , здоровью граждан , вреда животным , растениям , окружающей среде , объектам культурного наследия;

здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия; угроза или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Попасть под такую проверку может любой гражданин. При этом осмотр участка зачастую происходит без участия собственника. Человек просто получает предписание. Поэтому очень важно, чтобы земля была узаконена — так намного проще доказывать свою правоту.

Роман Виноградов,

юрист: