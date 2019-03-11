Жителям барнаульской улицы хотят частично снести дома и пристройки из-за «захвата» земли

Несколько жителей одной из улиц на барнаульской Горе получили повестки в суд от администрации Центрального района. Людей хотят заставить снести заборы, постройки и даже части домов, выходящие за пределы «красной линии». В противном случае горожанам грозят начислить многотысячные штрафы. Altapress.ru разбирался, в чем суть претензий властей.

Веранду под снос

Пенсионерка Наталья Бобровских с 1995 года живет в доме по адресу пер. Ярославский, 25. Они с мужем купили это жилье практически в том же виде, в каком оно находится сейчас. Никаких новых пристроек за это время не появилось, семья делала только косметический ремонт. Это подтверждается планом дома в документах собственников.

В декабре 2018 года, рассказывает Наталья, «ни с того ни с сего» ей пришло предписание от администрации Центрального района Барнаула — «восстановить границы земельного участка». Выяснилось, что часть веранды ее дома и забор на 60 см выходят за пределы принадлежащего пенсионерке земельного участка.

Наталья Бобровских,

пенсионерка:

Как я буду ее сносить? Муж у меня умер в прошлом году, мы живем вдвоем с дочерью. Большая часть пенсии уходит на лекарства и услуги ЖКХ.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

Добровольно исполнить предписание пенсионерка не смогла. В январе 2019 года дом без ее ведома обследовали специалисты из управления архитектуры и градостроительства и пришли к выводу, что женщина «захватила» 7 кв. м. земли общего пользования. На этом основании администрация района обратилась в суд.

«Красная линия»

В исковом заявлении (копия есть в распоряжении altapress.ru) администрация района указывает, что ответчик самовольно разместила часть веранды за пределами границ «красной линии» и тем самым нарушила требования земельного законодательства.

Власти требуют привести участок «в первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего использования»: снести часть веранды и перенести забор на 60 см в течение 10 дней с момента вступления судебного решения в силу.

В случае неисполнения решения суда с Натальи Бобровских просят взыскать 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки, а в дальнейшем по 50 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Аналогичный иск получила соседка Натальи — Ольга Шишкина. Женщина работает в больнице и ухаживает за пожилой мамой и дочкой-инвалидом.Ольгу заставляют сносить надворные постройки и баню.

Жительницы проезда Ярославский Наталья Бобровских и Ольга Шишкина. Анна Зайкова , altapress.ru

Ольга Шишкина,

жительница проезда Ярославского:

Забор я бы подвинула, сараи тоже можно было бы разобрать, но что делать с баней? У нас это единственное место для гигиены. Непонятно, с чего вдруг решили проводить эту «красную линию»? Столько лет все стояло, и никого не беспокоило! У нас дом 1965 года постройки, с тех пор здесь никто ничего дополнительно не захватывал.

Ольга вспоминает: когда она оформляла документы на дом, постройки ей не узаконили, но и ничего не сказали по поводу их возможного сноса.

Проезд без проезда

У других жителей проезда Ярославского под снос попали гаражи и палисадники. Люди недоумевают: зачем трогать их постройки, если они никому не мешают. Дорогу им отремонтировать никто не обещает, да и проезда по их улице фактически нет: она разорвана на две части обрывом, по которому можно пройти только пешком.

«Я звонила одному юристу, когда только получила предписание. Он мне сказал, что раз дом такой старый, меня не должны заставить сносить постройки. А теперь вот в суд придется идти», — говорит Ольга Шишкина.

«Может, пожаловался на нас кто-то?», — предполагает Наталья Бобровских. Она вспоминает, что одной из жительниц проезда Ярославского уже пришлось снести сарай по решению суда из-за конфликта с соседями.

Проезд Ярославский в Барнауле , «обрыв» и пешеходная дорожка. Анна Зайкова , altapress.ru Проезд Ярославский в Барнауле , «обрыв» и пешеходная дорожка. Анна Зайкова , altapress.ru

Согласно топографической карте проезда и проведенной «красной линии», у Натальи Бобровских под снос попадают и надворные постройки, которые располагаются на противоположной стороне от ее дома. Женщина недоумевает, почему ее просят снести только веранду, и опасается, что администрация района снова обратится в суд — уже по поводу сараев.

Заседания суда по делам соседок назначены с разницей в неделю. Женщины опасаются, что им не удастся выиграть процесс. Средств на услуги юристов у них нет, но теперь они вынуждены их искать, ведь обе они в земельном законодательстве не разбираются.

Проезд Ярославский в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Комментарий юриста

Юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский также считает, что в этом деле без юридического сопровождения не обойтись.

«Нужно понять, на чем основывают свои требования чиновники — нюансов может быть множество. Но тот факт, что администрация подала в суд, не говорит о том, что они правы. Возможно, красная линия была нанесена уже после того, как дом был построен и сдан в эксплуатацию. Тогда есть все шансы выиграть дело в суде. Также надо изучить градостроительный план. Возможно, что он допускает нарушения границ красных линий, когда застройка по улице проводится по передней границе участков.

Пенсионерка Наталья Бобровских. Анна Зайкова , altapress.ru

С похожей ситуацией сталкивались жители ул. Кутузова в 2015 году: десятки людей получили предписания убрать заборы и постройки за «красную линию». Нарушения вскрылись после реконструкции дороги в 2013—2014 годах.

Тогда суды удовлетворяли иски администрации. Altapress.ru направил запрос с мэрию с просьбой рассказать, что послужило поводом для тяжбы с жителями проезда Ярославского и так ли уж важны эти 60 «захваченных» сантиметров.