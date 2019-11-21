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Бюрократический ад в Затоне: почему власти не разрешают жителям барнаульского микрорайона узаконить участки

Много лет жители барнаульского микрорайона Затон судятся за дома и земельные участки. У всех разные причины, но результат один — люди обижены и не понимают, что происходит. Власти в судах заставляют их сносить гаражи и хозпостройки, не дают узаконить дома и земли. Почему это происходит — в материале altapress.ru.

В Затоне.
В Затоне.
altapress.ru

«Новый закон — водоохранная зона»

Нина Слобатчукова живет в Затоне с 1960-х годов в доме, который построила вместе с мужем. При жизни он перевел дом на дочь, но та его вовремя не узаконила.

В 2012 году барнаульские власти ввели новые правила землепользования и застройки и разделили территорию города на функциональные зоны. В итоге постройки Нины Слобатчуковой неожиданно для нее попали в зону зеленых насаждений, на которой ничего строить нельзя.

Права в суде отстаивают ее дочери Светлана Черепанова и Галина Бендер. В 2017 году женщины обратились в краевой суд, чтобы изменить решение барнаульской гордумы (которая утвердила новые правила), и вернуть себе зону индивидуальной жилой застройки.

Нина Слобатчукова
Нина Слобатчукова
altapress.ru

Дошли до краевого и даже Верховного суда. И судьи двух инстанций пришли к выводу — зона зеленых насаждений нанесена с нарушением норм.

Светлана Черепанова,
дочь Нины Слобатчуковой:

Мы потратили на это целый год. Прошли Центральный райсуд, в котором нам отказали. А в краевом и Верховном подтвердили, что зона зеленых насаждений установлена незаконно. Пока оформляли документы, пришла новая беда. Участок был отнесен к зоне санитарной охраны второго пояса источников питьевого водоснабжения, где тоже нельзя строить. Теперь нам отказывают узаконить дом из-за нее.

Женщина вместе с другими жителями микрорайона обратилась к президенту РФ, но помощи не получила. «Я ездила в Москву, ходила в приемную к Путину. Мне сказали, что он по таким вопросам не принимает. Записывали голосовое обращение вместе с соседями, но ответа так и не последовало», — рассказывает Черепанова.

Документы, которые накопились в процессе судебных тяжб
Документы, которые накопились в процессе судебных тяжб
altapress.ru

Светлана Черепанова,
дочь Нины Слобатчуковой:

Я не понимаю, почему городские власти, которые должны помогать жителям, наоборот, всячески вредят и вставляют палки в колеса.

«Вместо помощи — сплошные проблемы»

Барнаульский юрист Игорь Осипов подчеркивает, что «специалисты, которые делили микрорайон на зоны, делали это без выхода на местность, поэтому не учтены нужды людей и фактические обстоятельства жизни».

Игорь Осипов,
юрист:

Вполне очевидно, что зона зеленых насаждений в границах микрорайона Затон была изначально наложена неправильно. Суды всех инстанций отменяют решение барнаульской городской думы. Местные власти не признают свои ошибки и не хотят их признавать.

По словам юриста, единственный способ борьбы — обратиться в Алтайский краевой суд с исковым заявлением об изменении зоны (вместо зеленых насаждений на жилую), в рамках конкретного участка с адресом.

Игорь Осипов
Игорь Осипов
vk.com/urist.osipov.igor

«Самый длительный, но верный путь — сначала убрать в судебном порядке все зоны. Потом узаконить земельный участок становится проще. Но придется побороться и пройти несколько кругов бюрократического ада», — объясняет Осипов.

Игорь Осипов,
юрист:

Закон должен быть ориентирован на нужды людей. А у нас получается, что мы живем в двух реальностях. Вместо помощи — сплошные проблемы. Вот по факту — жилая застройка, а в «кабинетах» все совсем по-другому — там люди не живут и ничего не происходит.

«Мама умерла только из-за этих тяжб»

У Александра Шишкина другая история. Он живет в микрорайоне Затон с семьей в доме, который еще в 1958 году построил его дед. С тех пор, по его словам, они ничего не меняли.

Претензии от администрации начались в 2014 году. К границам у чиновников вопросов не было. Они потребовали поставить новый забор, потому что старый после наводнения «стал совсем позорный».

Забор Шишкиных
Забор Шишкиных
altapress.ru

Однако затем семья получила предписание убрать гараж и перенести забор со стороны улицы Проточной на 1,5 метра вглубь, и на 3 метра — со стороны улицы Бобровской. Чиновники объяснили: эти объекты нарушают требования границ красных линий. Шишкин гараж снес, а забор не сдвинул.

«У всех наших соседей заборы идут по одной линии, все идут вровень, а мы почему должны сдвигать? Какая красная линия? Этот забор тут столько лет находился и никому не мешал», — задается вопросом Шишкин.

Из-за того, что границы красных линий нарушены, Шишкины не могут узаконить земельный участок.

Александр Шишкин,
житель поселка Затон:

Хозяйка была моя мама. Она вызывала независимую экспертизу по территории, чтобы все измерили. Было столько этих предписаний. Мама была на постоянном стрессе, переживала очень сильно. В декабре прошлого года она умерла. Спустя полгода, когда мы вступили в права наследства, экспертиза была уже недействительна. Как сейчас убрать этот забор? Чтобы сдвинуть его по их точкам, надо опять вызывать экспертов, платить им. Да и сам забор основательный, на фундаменте, просто так не сдвинешь. Денег у меня нет.

Юрий Калашников, руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Юрий Калашников, руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Росреестр.

Покупая, проверяй документы

Руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников объяснил, что в ситуацию с нарушением красных линий может быть вовлечена целая улица, если у всех соседних собственников заборы вынесены за пределы той площади, которая указана в документах.

Юрий Калашников,
руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю:

Чаще всего самозахваченные территории у тех, кто построил дома давно. Владельцы менялись, когда-то забор был выдвинут на земли общего пользования, но тогда вопросов по соблюдению границ не было.

Когда человек покупает дом, он не проверяет, соответствует ли площадь участка тому, что написано в правоустанавливающих документах. Уже позже выясняется, что предыдущие собственники захватили территорию общего пользования, подвинув забор на несколько метров в разные стороны.

Цифра

В этом году управлением Росреестра по Алтайскому краю проведена 4331 проверка на предмет нарушения земельного законодательства, из них 426 в Барнауле. Привлечено к ответственности 1428 правообладателей, из них 308 — в краевой столице.

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