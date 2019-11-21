Бюрократический ад в Затоне: почему власти не разрешают жителям барнаульского микрорайона узаконить участки

Много лет жители барнаульского микрорайона Затон судятся за дома и земельные участки. У всех разные причины, но результат один — люди обижены и не понимают, что происходит. Власти в судах заставляют их сносить гаражи и хозпостройки, не дают узаконить дома и земли. Почему это происходит — в материале altapress.ru.

«Новый закон — водоохранная зона»

Нина Слобатчукова живет в Затоне с 1960-х годов в доме, который построила вместе с мужем. При жизни он перевел дом на дочь, но та его вовремя не узаконила.

В 2012 году барнаульские власти ввели новые правила землепользования и застройки и разделили территорию города на функциональные зоны. В итоге постройки Нины Слобатчуковой неожиданно для нее попали в зону зеленых насаждений, на которой ничего строить нельзя.

Права в суде отстаивают ее дочери Светлана Черепанова и Галина Бендер. В 2017 году женщины обратились в краевой суд, чтобы изменить решение барнаульской гордумы (которая утвердила новые правила), и вернуть себе зону индивидуальной жилой застройки.

Нина Слобатчукова altapress.ru

Дошли до краевого и даже Верховного суда. И судьи двух инстанций пришли к выводу — зона зеленых насаждений нанесена с нарушением норм.

Светлана Черепанова,

дочь Нины Слобатчуковой:

Мы потратили на это целый год. Прошли Центральный райсуд, в котором нам отказали. А в краевом и Верховном подтвердили, что зона зеленых насаждений установлена незаконно. Пока оформляли документы, пришла новая беда. Участок был отнесен к зоне санитарной охраны второго пояса источников питьевого водоснабжения, где тоже нельзя строить. Теперь нам отказывают узаконить дом из-за нее.

Женщина вместе с другими жителями микрорайона обратилась к президенту РФ, но помощи не получила. «Я ездила в Москву, ходила в приемную к Путину. Мне сказали, что он по таким вопросам не принимает. Записывали голосовое обращение вместе с соседями, но ответа так и не последовало», — рассказывает Черепанова.

Документы , которые накопились в процессе судебных тяжб altapress.ru

Светлана Черепанова,

дочь Нины Слобатчуковой:

Я не понимаю, почему городские власти, которые должны помогать жителям, наоборот, всячески вредят и вставляют палки в колеса.

«Вместо помощи — сплошные проблемы»

Барнаульский юрист Игорь Осипов подчеркивает, что «специалисты, которые делили микрорайон на зоны, делали это без выхода на местность, поэтому не учтены нужды людей и фактические обстоятельства жизни».

Игорь Осипов,

юрист:

Вполне очевидно, что зона зеленых насаждений в границах микрорайона Затон была изначально наложена неправильно. Суды всех инстанций отменяют решение барнаульской городской думы. Местные власти не признают свои ошибки и не хотят их признавать.

По словам юриста, единственный способ борьбы — обратиться в Алтайский краевой суд с исковым заявлением об изменении зоны (вместо зеленых насаждений на жилую), в рамках конкретного участка с адресом.

Игорь Осипов vk.com/urist.osipov.igor

«Самый длительный, но верный путь — сначала убрать в судебном порядке все зоны. Потом узаконить земельный участок становится проще. Но придется побороться и пройти несколько кругов бюрократического ада», — объясняет Осипов.

Игорь Осипов,

юрист:

Закон должен быть ориентирован на нужды людей. А у нас получается, что мы живем в двух реальностях. Вместо помощи — сплошные проблемы. Вот по факту — жилая застройка, а в «кабинетах» все совсем по-другому — там люди не живут и ничего не происходит.

«Мама умерла только из-за этих тяжб»

У Александра Шишкина другая история. Он живет в микрорайоне Затон с семьей в доме, который еще в 1958 году построил его дед. С тех пор, по его словам, они ничего не меняли.

Претензии от администрации начались в 2014 году. К границам у чиновников вопросов не было. Они потребовали поставить новый забор, потому что старый после наводнения «стал совсем позорный».

Забор Шишкиных altapress.ru

Однако затем семья получила предписание убрать гараж и перенести забор со стороны улицы Проточной на 1,5 метра вглубь, и на 3 метра — со стороны улицы Бобровской. Чиновники объяснили: эти объекты нарушают требования границ красных линий. Шишкин гараж снес, а забор не сдвинул.

«У всех наших соседей заборы идут по одной линии, все идут вровень, а мы почему должны сдвигать? Какая красная линия? Этот забор тут столько лет находился и никому не мешал», — задается вопросом Шишкин.

Из-за того, что границы красных линий нарушены, Шишкины не могут узаконить земельный участок.

Александр Шишкин,

житель поселка Затон:

Хозяйка была моя мама. Она вызывала независимую экспертизу по территории, чтобы все измерили. Было столько этих предписаний. Мама была на постоянном стрессе, переживала очень сильно. В декабре прошлого года она умерла. Спустя полгода, когда мы вступили в права наследства, экспертиза была уже недействительна. Как сейчас убрать этот забор? Чтобы сдвинуть его по их точкам, надо опять вызывать экспертов, платить им. Да и сам забор основательный, на фундаменте, просто так не сдвинешь. Денег у меня нет.

Юрий Калашников , руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю. Росреестр.

Покупая , проверяй документы

Руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников объяснил, что в ситуацию с нарушением красных линий может быть вовлечена целая улица, если у всех соседних собственников заборы вынесены за пределы той площади, которая указана в документах.

Юрий Калашников,

руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю:

Чаще всего самозахваченные территории у тех, кто построил дома давно. Владельцы менялись, когда-то забор был выдвинут на земли общего пользования, но тогда вопросов по соблюдению границ не было. Когда человек покупает дом, он не проверяет, соответствует ли площадь участка тому, что написано в правоустанавливающих документах. Уже позже выясняется, что предыдущие собственники захватили территорию общего пользования, подвинув забор на несколько метров в разные стороны.