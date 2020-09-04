Барнаульские депутаты добавили «Селфу» 25 млн рублей на достройку детсада

Барнаульские депутаты на заседании городской думы 4 сентября проголосовали за выделение компании «Селф» дополнительно 25 млн рублей из бюджета на завершение строительства детсада в квартале 2006а. Объект был передан этой компании после расторжения договора с новосибирской фирмой, фактически сорвавшей строительство.

Почему подряд передали «Селфу»

Контракт на строительство детсада на ул. на С. Ускова, 29 заключили с новосибирской строительной компанией «БраНс» в октябре 2018 года. А летом 2019 года его расторгли в одностороннем порядке из-за существенного отставания от графика.

В дальнейшем объект передали «Селфу», проведя повторные торги. 13 августа 2019 года с компанией заключили контракт.

СК «БраНс» пыталась оспорить расторжение в суде, подав иск к «Управлению единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула». Но проиграла в трех инстанциях, следует из картотеки арбитражного суда: расторжение признано правомерным.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а. barnaul.org

Почему понадобились дополнительные деньги

По словам Надежды Тиньгаевой, председателя финансового комитета мэрии, контракт на строительство детсада был заключен на сумму 128,4 млн рублей.

Надо сказать, что год назад, комментируя altapress.ru ситуацию, строители утверждали, что фактическая стоимость детсада на 275 мест — 140 млн рублей.

Надежда Тиньгаева , председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула. БГД.

В то же время Надежда Тиньгаева объяснила депутатам, что экспертиза подтвердила удорожание.

При исполнении контракта возникла необходимость актуализации проектной документации, в связи с чем была проведена повторная государственная экспертиза, которая подтвердила удорожание работ, — сообщила финансист.

В итоге депутатам предложили проголосовать за выделение «Селфу» дополнительной суммы — 25 млн рублей. Учитывая необходимость ввода детсада в микрорайоне, депутаты за это проголосовали.

Мы понимаем, что детский сад очень нужен в этом микрорайоне и нам необходимо как можно быстрее его достроить и запустить, объяснила Галина Буевич, председатель Барнаульской гордумы.

Галина Буевич. Altapress.ru.

Законно ли это?

Надежда Тиньгаева пояснила, что увеличение начальной цены контракта допускает федеральный закон № 44, в рамках которого и организованы торги.

По ее словам, это возможно, если при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, а также внесены изменения в проектную документацию.

Выделение этой суммы произойдет за счет увеличения дефицита бюджета, — рассказала финансист.

Согласно последним изменениям, дефицит бюджета Барнаула в 2020 году составит 685,4 млн рублей.

О том, как идет исполнение бюджета города в условиях пандемии, какие расходные статьи депутатам пришлось урезать в ходе заседания 4 сентября и кому, наоборот, добавили ассигнования, altapress.ru расскажет в ближайшее время.